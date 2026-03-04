Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (4/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (4/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

4/3/2026 7:30:00 πμ

4/3/2026 6:30:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Π.ΓΕΡΜΕΝΟΥ

Κατασκευές

4/3/2026 8:00:00 πμ

4/3/2026 10:00:00 πμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΚΙΔΗ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΓΕΝΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΧΑΛΚΙΔΗ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Κατασκευές

4/3/2026 8:00:00 πμ

4/3/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΗΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΦΗΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

213

Λειτουργία

4/3/2026 8:00:00 πμ

4/3/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΟΥΛΤΑΝΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΚΩΛΕΤΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΩΛΕΤΗ απο κάθετο: ΣΟΥΛΤΑΝΗ έως κάθετο: ΜΠΟΤΑΣΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

232

Λειτουργία

4/3/2026 8:00:00 πμ

4/3/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ απο κάθετο: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ ΝΟ 15 έως κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

208

Κατασκευές

4/3/2026 8:00:00 πμ

4/3/2026 1:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΛΚΙΣ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

209

Κατασκευές

4/3/2026 8:00:00 πμ

4/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝ, ΛΥΚΕΙΟΥ, ΔΙΓΕΝΗ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΓΙΑΒΑΣΗ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ, ΑΙΤΩΛΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ.

181

Κατασκευές

4/3/2026 8:00:00 πμ

4/3/2026 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ, ΚΑΡΑΟΛΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

182

Κατασκευές

4/3/2026 8:00:00 πμ

4/3/2026 4:00:00 μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΟΠΟΝΤΙΩΝ ΛΟΚΡΩΝ έως κάθετο: 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΟΠΟΝΤΙΩΝ ΛΟΚΡΩΝ έως κάθετο: ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

153

Λειτουργία

4/3/2026 8:00:00 πμ

4/3/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ - ΚΥΠΡΟΥ - ΤΟΜΠΑΖΗ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΠΙΠΙΝΟΥ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - Θ ΠΑΓΚΑΛΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΚΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΓΟΝΑΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

382

Λειτουργία

4/3/2026 8:00:00 πμ

4/3/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ - ΘΗΣΕΩΣ - ΧΛΟΗΣ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΡΟΔΟΥ - ΘΑΛΕΙΑΣ - ΝΙΟΒΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΞΕΡΕΑΣ - ΔΑΦΝΗΣ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΞΕΡΕΑ ΚΑΙ 300Μ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΣΑΤΑΣΕΩΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΞΕΡΕΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΗΦΑΙΣΤΟΥΒΙΠΑ ΚΟΠΩΠΙΟΥ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ - ΚΥΚΛΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΚΑ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1580

Λειτουργία

4/3/2026 9:00:00 πμ

4/3/2026 4:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΑΛΣΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΒΕΝΕΤΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

4/3/2026 10:00:00 πμ

4/3/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

197

Κατασκευές

4/3/2026 10:00:00 πμ

4/3/2026 2:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΓΕΜΕΛΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΝΟ 30 από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

4/3/2026 11:30:00 πμ

4/3/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 23 - 25 από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

214

Λειτουργία

4/3/2026 12:00:00 μμ

4/3/2026 2:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

210

Κατασκευές

4/3/2026 1:30:00 μμ

4/3/2026 3:30:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΟΜΟΝΟΙΑΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΟΝΟΙΑΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΣΑΜΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

211

Κατασκευές

