Άγιος Δημήτριος: Απορριμματοφόρο εν κινήσει άρπαξε φωτιά (βίντεο)
Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα
Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φλεγόμενο απορριμματοφόρο το οποίο επιδίωκε να επιστρέψει στην αφετηρία της διαδρομής του μετά από δρομολόγιο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
Το όχημα βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Αγ. Δημητρίου όταν, υπό άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες τυλίχθηκε στις φλόγες που προκάλεσαν ζημιές στην οροφή, όμως περιορίστηκαν πριν προκληθεί κάποιος τραυματισμός.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα.
