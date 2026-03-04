Λάρισα: Νεκρός 95χρονος σε τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό καταγράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) στην περιοχή μετά τη Νίκαια Λάρισας, στον δρόμο που οδηγεί προς τις Νέες Καρυές.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο έγινε στο 1ο χιλιόμετρο του δρόμου Νίκαια – Φάρσαλα, όταν όχημα στο οποίο επέβαινε 95χρονος συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με δύο οχήματα.

Επί τόπου έχουν έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικά.

Ο 95χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ τρία ακόμη άτομα με μικροτραυματισμούς αρνήθηκαν να διακομιστούν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, κατά τις ίδιες πηγές.