Καιρός: «Οι Λεονταρισμοί του Μάρτη» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι και το τέλος της εβδομάδας

Ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος με βόρειους ανέμους στην ανατολική και νότια Ελλάδα λόγω της διάταξης βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη.

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βόρεια Εύβοια και ορεινά της Ηπείρου.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου προβλέπονται λίγες βροχές στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και βράδυ στη Βόρεια

Βορειοανατολική Ελλάδα, με μικρή πτώση θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Το Σαββατοκύριακο 7

8 Μαρτίου επικρατούν βόρειοι

βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης έως 7

8 μποφόρ στο Αιγαίο και πτώση θερμοκρασίας κυρίως στην ανατολική και βόρεια χώρα.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα πέσουν κάτω από τις μέσες κανονικές τιμές της εποχής, ενώ το Σάββατο αναμένονται λίγες βροχές σε κεντροδυτική Μακεδονία, ανατολική ηπειρωτική χώρα, Κυκλάδες και Κρήτη.

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΑ Βαλκάνια και τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, παραμένει ευνοϊκή για τη διατήρηση των βόρειων ανέμων στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας μας, όπως αναφέρει στο προσωπικό του ιστολόγιο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Την Πέμπτη (5/3), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις απογευματινές - βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Β. Εύβοια και τα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Παρασκευή (6/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Α. Στερεά - Εύβοια, την Πελοπόννησο και το βράδυ στη Β-ΒΑ Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το Σαββατοκύριακο (7-8/3), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η επικράτηση ΒΑ ανέμων με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Αιγαίο) και η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην ανατολική και τη βόρεια Ελλάδα.

Σημειώνεται, πάντως, ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν αναμένεται να πέσουν κάτω από τις κανονικές (μέσες) τιμές της εποχής. Κατά τα άλλα, λίγες βροχές θα σημειωθούν το Σάββατο στην κεντροδυτική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 4 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ορεινά της Ηπείρου το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 05-03-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και από το μεσημέρι και στα κεντρικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-03-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο και την Εύβοια και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-03-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια νησιωτική χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις πιθανόν να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

