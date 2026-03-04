Καιρός: «Οι Λεονταρισμοί του Μάρτη» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι και το τέλος της εβδομάδας

Παραμένει σε ανοιξιάτικη διάθεση ο καιρός

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Οι Λεονταρισμοί του Μάρτη» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι και το τέλος της εβδομάδας
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος με βόρειους ανέμους στην ανατολική και νότια Ελλάδα λόγω της διάταξης βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη.
  • Την Πέμπτη 5 Μαρτίου αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βόρεια Εύβοια και ορεινά της Ηπείρου.
  • Την Παρασκευή 6 Μαρτίου προβλέπονται λίγες βροχές στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και βράδυ στη Βόρεια
  • Βορειοανατολική Ελλάδα, με μικρή πτώση θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.
  • Το Σαββατοκύριακο 7
  • 8 Μαρτίου επικρατούν βόρειοι
  • βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης έως 7
  • 8 μποφόρ στο Αιγαίο και πτώση θερμοκρασίας κυρίως στην ανατολική και βόρεια χώρα.
  • Οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα πέσουν κάτω από τις μέσες κανονικές τιμές της εποχής, ενώ το Σάββατο αναμένονται λίγες βροχές σε κεντροδυτική Μακεδονία, ανατολική ηπειρωτική χώρα, Κυκλάδες και Κρήτη.
Snapshot powered by AI

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΑ Βαλκάνια και τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, παραμένει ευνοϊκή για τη διατήρηση των βόρειων ανέμων στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας μας, όπως αναφέρει στο προσωπικό του ιστολόγιο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Την Πέμπτη (5/3), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις απογευματινές - βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Β. Εύβοια και τα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Παρασκευή (6/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Α. Στερεά - Εύβοια, την Πελοπόννησο και το βράδυ στη Β-ΒΑ Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το Σαββατοκύριακο (7-8/3), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η επικράτηση ΒΑ ανέμων με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Αιγαίο) και η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην ανατολική και τη βόρεια Ελλάδα.

Σημειώνεται, πάντως, ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν αναμένεται να πέσουν κάτω από τις κανονικές (μέσες) τιμές της εποχής. Κατά τα άλλα, λίγες βροχές θα σημειωθούν το Σάββατο στην κεντροδυτική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 4 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ορεινά της Ηπείρου το απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 05-03-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και από το μεσημέρι και στα κεντρικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στα βόρεια.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-03-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο και την Εύβοια και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-03-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια νησιωτική χώρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις πιθανόν να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:04ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Κατέπλευσαν στη Μεγαλόνησο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το iPhone 17e και τα νέα iPad Air

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai μετατρέπει τα ψηφιακά της κόκπιτ σε… Pokedex

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου που οδήγησε στον πόλεμο με το Ιράν

07:57ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Μπαράζ βομβαρδισμών σε Ιράν και Λίβανο – Η Τεχεράνη χτυπά Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Οι Λεονταρισμοί του Μάρτη» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι και το τέλος της εβδομάδας

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (4/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αναδρομικά έως 4.360 ευρώ για 2.927 απόστρατους

07:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Telegram: Σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή - Όλες οι τροποποιήσεις

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ» - Οι επιπτώσεις για τη ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πόσο μπορεί να προστατέψει την Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό Duncan-Χτυπητές αδυναμίες

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο μπορεί να διαρκέσει και το «αγκάθι» των πυρομαχικών

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραθώνιος Μητσοτάκη με ξένους ηγέτες για αποκλιμάκωση της έντασης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Τα μυστικά που έκρυβε στις συσκευές του ο 36χρονος

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (4/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για εκτίναξη στην τιμή της βενζίνης - Πρόεδρος Πρατηριούχων Αττικής: Σύντομα θα ξεπεράσουμε το 1,80€ ανά λίτρο

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες - Αναλυτικά παραδείγματα

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική σύγκρουση στη Βουλή για την ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στο Ιράν

07:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άδεια αποχώρησης μη απαραίτητου προσωπικού από την Κύπρο λόγω «κινδύνων για την ασφάλεια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

07:57ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Μπαράζ βομβαρδισμών σε Ιράν και Λίβανο – Η Τεχεράνη χτυπά Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

22:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Η στρατηγική της «ελεγχόμενης κατάρρευσης» - Γιατί χτυπούν τους Φρουρούς της Επανάστασης και τις πολιτοφυλακές ενώ δεν στοχεύουν τον στρατό

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Για την κορυφή ο ΠΑΟΚ, για την τετράδα ο Παναθηναϊκός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πόσο μπορεί να προστατέψει την Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό Duncan-Χτυπητές αδυναμίες

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι ξανάνοιξε, 3 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν: Χαρά και ανακούφιση από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις οικογένειές τους - Φωτογραφίες

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο μπορεί να διαρκέσει και το «αγκάθι» των πυρομαχικών

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Κατέπλευσαν στη Μεγαλόνησο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 61χρονου Φώτη σε τροχαίο – «Κουράστηκα....», έγραφε στην τελευταία του ανάρτηση πριν το μοιραίο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Τα μυστικά που έκρυβε στις συσκευές του ο 36χρονος

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι Κούρδοι το μυστικό «όπλο» Τραμπ στο Ιράν; Το δημοσίευμα της Wall Street Journal και οι φόβοι Ερντογάν

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Καρπενησίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ