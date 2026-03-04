Reuters: Kρίσιμο ραντεβού των στελεχών Άμυνας στον Λευκό Οίκο - Στόχος η επιτάχυνση παραγωγής όπλων

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με στελέχη από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς αμυντικούς εργολάβους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για να συζητήσουν την επιτάχυνση της παραγωγής όπλων, καθώς το Πεντάγωνο εργάζεται για την αναπλήρωση των προμηθειών μετά τις επιθέσεις στο Ιράν και αρκετές άλλες πρόσφατες στρατιωτικές προσπάθειες, δήλωσαν στο Reuters πέντε άτομα με γνώση του σχεδίου.

Εταιρείες όπως η Lockheed Martin και η μητρική RTX της Raytheon, μαζί με άλλους βασικούς προμηθευτές, έχουν προσκληθεί να παραστούν στη συνάντηση, ανέφεραν οι πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές. Η συνάντηση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη που αισθάνεται η Ουάσινγκτον να ενισχύσει τα αποθέματα όπλων, μετά την επιχείρηση στο Ιράν που οδήγησε σε μεγάλη κατανάλωση πυρομαχικών.

Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 και το Ισραήλ ξεκίνησε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, οι ΗΠΑ έχουν απορροφήσει αποθέματα όπλων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πυροβολικού, πυρομαχικών και αντιαρματικών πυραύλων. Η σύγκρουση στο Ιράν έχει καταναλώσει πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς από αυτούς που έχουν παρασχεθεί στο Κίεβο.

Τουλάχιστον ένα από τα άτομα είπε ότι η συγκέντρωση αναμενόταν να επικεντρωθεί στην πίεση προς τους κατασκευαστές όπλων να κινηθούν ταχύτερα για να αυξήσουν την παραγωγή.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε πάντως ότι υπάρχει μια «ουσιαστικά απεριόριστη προμήθεια» αμερικανικών πυρομαχικών και ότι «οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται «για πάντα» και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα εφόδια». Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο πραγματοποιείται καθώς ο Υφυπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ ηγείται των εργασιών του Πενταγώνου τις τελευταίες ημέρες σχετικά με ένα συμπληρωματικό αίτημα προϋπολογισμού ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα μπορούσε να εκδοθεί ήδη από την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τα χρήματα θα καλύψουν την αντικατάσταση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν σε πρόσφατες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Μέση Ανατολή. Το ποσό είναι προκαταρκτικό και θα μπορούσε να αλλάξει. Η προσπάθεια για ενίσχυση της παραγωγής έχει ενταθεί μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, όπου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν πυραύλους κρουζ Tomahawk , μαχητικά αεροσκάφη stealth F-35 και χαμηλού κόστους μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης το Σάββατο.

Η Raytheon, κατασκευάστρια εταιρεία των πυραύλων Tomahawk, έχει συνάψει νέα συμφωνία με το Πεντάγωνο για την αύξηση της παραγωγής σε 1.000 μονάδες ετησίως. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει επί του παρόντος να αγοράσει 57 από αυτούς τους πυραύλους το 2026 με μέσο κόστος 1,3 εκατομμύρια δολάρια έκαστος. Η κυβέρνηση εντείνει σταθερά την πίεση στους εργολάβους του αμυντικού τομέα να δώσουν προτεραιότητα στην παραγωγή έναντι των πληρωμών προς τους μετόχους.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τον Ιανουάριο για τον εντοπισμό των εργολάβων που θεωρούνται ότι δεν αποδίδουν σωστά στις συμβάσεις τους, ενώ παράλληλα διανέμουν κέρδη στους μετόχους. Το Πεντάγωνο αναμένεται να δημοσιεύσει λίστα με τους εργολάβους που δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα. Οι εταιρείες που θα κατονομαστούν θα έχουν προθεσμία 15 ημερών για να υποβάλουν σχέδια που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο για τη διόρθωση της κατάστασης. Εάν τα σχέδια αυτά κριθούν ανεπαρκή, το Πεντάγωνο μπορεί να λάβει μέτρα επιβολής του νόμου, όπως είναι μεταξύ άλλων ο τερματισμός των συμβάσεων.

