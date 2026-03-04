ΗΠΑ: Εκκενώνουν το μη απαραίτητο προσωπικό από την Κύπρο

Η σφραγίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διακρίνεται στο βήμα της αίθουσας ενημέρωσης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσινγκτον,

Στις 3 Μαρτίου 2026, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε εξουσιοδότηση στους μη απαραίτητους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω των κινδύνων για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή στη Λευκωσία, που επικαλείται η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», πρόκειται για μια τυπική προληπτική διαδικασία που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε διάφορες χώρες όταν αξιολογούνται περιφερειακές εξελίξεις.

Το συγκεκριμένο στάδιο αποτελεί το ηπιότερο επίπεδο μέτρων που μπορεί να ληφθεί. Στην πράξη δεν αφορά απομάκρυνση προσωπικού ούτε υποδηλώνει ύπαρξη οποιασδήποτε άμεσης απειλής. Απλώς παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, σε μέλη οικογενειών διπλωματών ή σε περιορισμένο αριθμό μη απαραίτητου προσωπικού να αναχωρήσουν προσωρινά, εάν το κρίνουν σκόπιμο.

Η λέξη που χρησιμοποιεί το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είναι «εξουσιοδότηση» (authorized) δηλαδή έδωσε άδεια σε όσους Αμερικανούς, που δεν ανήκουν στο απαραίτητο προσωπικό και το επιθυμούν να φύγουν από την Κύπρο. Όταν κρίνεται ότι η ασφάλεια των Αμερικανών υπαλλήλων βρίσκεται σε κίνδυνο το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρεται σε υποχρεωτική αποχώρηση προσωπικού και χρησιμοποιεί στα αγγλικά τις λέξεις «mandatory departure».

Η ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας για την εξουσιοδότηση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Διαβάστε επίσης