Ένα γιγάντιο άστρο αλλάζει απότομα συμπεριφορά – Μήπως πλησιάζει σε φάση «super nova»;

Το WOH G64 δεν ήταν ποτέ ένα «συνηθισμένο» άστρο. Βρίσκεται στο Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου, τον μικρό γαλαξία-δορυφόρο που περιφέρεται γύρω από τον Γαλαξία μας, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο ακραίους ερυθρούς υπεργίγαντες που έχουν καταγραφεί.

Οι εκτιμήσεις το θέλουν να φτάνει περίπου τις 1.540 φορές την ακτίνα του Ήλιου, ενώ χάνει μάζα με ασυνήθιστα γρήγορο ρυθμό και περιβάλλεται από ένα πυκνό, σκονισμένο περίβλημα που συχνά κρύβει το τι πραγματικά συμβαίνει στο εσωτερικό του.

Κάπου γύρω στο 2014, όμως, συνέβη κάτι που αιφνιδίασε τους αστρονόμους. Το άστρο άλλαξε — και αυτή τη φορά δεν «επανήλθε».

Μελέτη που ηγήθηκε ο Gonzalo Muñoz-Sanchez από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και δημοσιεύτηκε στο Nature Astronomy υποστηρίζει ότι το WOH G64 εγκατέλειψε τη φάση του ερυθρού υπεργίγαντα και πέρασε σε μια θερμότερη, βραχύβια κατάσταση που θυμίζει κίτρινο υπεργίγαντα. Μια τέτοια μετάβαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να σηματοδοτεί ότι το άστρο αποβάλλει τα εξωτερικά του στρώματα και πλησιάζει στα τελικά στάδια της ζωής του — εκεί όπου, ενδεχομένως, το περιμένει μια έκρηξη υπερκαινοφανούς.

Η μακρόχρονη κανονικότητα που έσπασε απότομα

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα παρατηρήσεων που καλύπτουν δεκαετίες. Μέχρι το 2014, το WOH G64 συμπεριφερόταν όπως θα περίμενε κανείς από έναν πολύ ψυχρό, διογκωμένο ερυθρό υπεργίγαντα. Η φωτεινότητά του αυξανόταν και μειωνόταν σε έναν κύκλο περίπου 850 ημερών, με μεγάλες διακυμάνσεις στο ορατό φως.

Αρχικά, αυτό το μοτίβο έδινε την εντύπωση ενός παλλόμενου άστρου. Ωστόσο, η νέα μελέτη υποστηρίζει ότι οι διακυμάνσεις οφείλονταν κυρίως σε μεταβολές της σκόνης κατά μήκος της οπτικής μας γραμμής. Με άλλα λόγια, δεν άλλαζε τόσο το ίδιο το άστρο, όσο η «θέα» που είχαμε προς αυτό.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010 τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα. Το 2011 καταγράφηκε ένα έντονο επεισόδιο εξασθένησης της φωτεινότητας. Έπειτα, μεταξύ των ετών 2013 και 2014, το άστρο έγινε αισθητά πιο «μπλε». Αυτό ήταν και το καθοριστικό σημείο καμπής.

Η μεταβολή στο χρώμα συνοδεύτηκε από ταχεία αύξηση της φωτεινότητας στο ορατό φως, ενώ στα πιο ερυθρά μήκη κύματος η φωτεινότητα παρέμεινε περίπου σταθερή. Οι ερευνητές ερμηνεύουν το φαινόμενο ως πραγματική άνοδο της θερμοκρασίας — πιθανότατα πάνω από 1.000 βαθμούς Κέλβιν. Από το 2014 και μετά, το WOH G64 δεν επέστρεψε ποτέ στον παλιό, σταθερό ρυθμό του. Η φωτεινότητά του έγινε ακανόνιστη, με νέα έντονη πτώση να καταγράφεται το 2025.

Το φάσμα δεν θυμίζει πλέον ερυθρό υπεργίγαντα

Το πιο ισχυρό στοιχείο προέρχεται από τη φασματοσκοπία, δηλαδή την ανάλυση του φωτός του άστρου στα επιμέρους μήκη κύματος.

Το 2007, το WOH G64 παρουσίαζε έντονα μοριακά χαρακτηριστικά, τυπικά ενός πολύ ψυχρού ερυθρού υπεργίγαντα. Μετά τη μετάβαση του 2014, αυτά τα χαρακτηριστικά εξαφανίστηκαν. Στη θέση τους εμφανίστηκε ένα φάσμα γεμάτο γραμμές εκπομπής, τόσο από υδρογόνο όσο και από μέταλλα, ορισμένα από τα οποία προέρχονται από αραιό αέριο γύρω από το άστρο.

Αυτό το φάσμα θυμίζει τα λεγόμενα άστρα τύπου B[e], θερμά άστρα που συχνά περιβάλλονται από δίσκους υλικού. Υπάρχει όμως μια αντίφαση: στο κοντινό υπέρυθρο, το WOH G64 δεν μοιάζει με θερμό άστρο τύπου B, αλλά περισσότερο με έναν θερμό υπεργίγαντα φασματικού τύπου G ή K. Η εκτιμώμενη ενεργός θερμοκρασία του φτάνει περίπου τους 4.800 Κέλβιν, με περιθώριο σφάλματος μερικών εκατοντάδων βαθμών.

Έτσι, το σύστημα στέλνει «μικτά» σήματα: στο υπέρυθρο δείχνει ένα θερμό άστρο, στο ορατό όμως κυριαρχεί ένα περιβάλλον πλούσιο σε αέριο και γραμμές εκπομπής.

Μήπως πρόκειται για διπλό σύστημα;

Για να εξηγήσουν τις αντιφάσεις, οι ερευνητές προτείνουν ότι το WOH G64 ίσως δεν είναι μόνο του. Πιθανότατα αποτελεί ένα μαζικό συμβιωτικό δυαδικό σύστημα, όπου ένας λαμπρός γίγαντας ή υπεργίγαντας συνυπάρχει με έναν συνοδό που συσσωρεύει υλικό. Η δομή πρόσπτωσης που δημιουργείται μπορεί να «φωτίζει» το περιβάλλον αέριο και να παράγει το πλήθος των γραμμών εκπομπής.

Η εξήγηση αυτή ταιριάζει και με το πολύπλοκο περιβάλλον του άστρου. Παρατηρήσεις δείχνουν ότι βρίσκεται μέσα σε μια παχιά, μη σφαιρική δομή σκόνης — έναν τόρο — που περιέχει μάζα πολλαπλάσια της ηλιακής. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προκαλεί μεγάλες διακυμάνσεις στη φωτεινότητα απλώς μετακινώντας τη σκόνη, χωρίς να απαιτείται δραστική μεταβολή στο ίδιο το άστρο.

Επιπλέον, η μελέτη εντοπίζει συμπεριφορά στις ακτινικές ταχύτητες που υποστηρίζει την ύπαρξη δύο σωμάτων, καθώς διαφορετικές φασματικές γραμμές φαίνεται να μετατοπίζονται με διαφορετικό τρόπο — κάτι δύσκολο να εξηγηθεί με ένα μόνο άστρο.

Απέβαλε τα εξωτερικά του στρώματα;

Το κρίσιμο ερώτημα αφορά το τι προκάλεσε τη μετάβαση του 2014. Οι επιστήμονες εξετάζουν δύο βασικά σενάρια.

Το πρώτο αφορά έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο άστρων. Σε ορισμένα δυαδικά συστήματα, ένας ερυθρός υπεργίγαντας μπορεί να αρχίσει να μεταφέρει μάζα στον συνοδό του. Σε ακραίες περιπτώσεις, τα δύο άστρα εγκλωβίζονται σε ένα κοινό περίβλημα, το οποίο αν γίνει ασταθές μπορεί να εκτιναχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τρισδιάστατες προσομοιώσεις δείχνουν ότι μεγάλα τμήματα του περιβλήματος μπορούν να αποβληθούν μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους — χρόνος που ταιριάζει με την ταχύτητα των αλλαγών στο WOH G64.

Το δεύτερο σενάριο θέλει την αιτία να προέρχεται από το ίδιο το άστρο. Το WOH G64 βρίσκεται κοντά σε ένα θεωρητικό όριο λαμπρότητας όπου τα πολύ φωτεινά άστρα αναμένεται να γίνονται ασταθή και να εκρήγνυνται σε επεισόδια μαζικής απώλειας μάζας. Οι ερευνητές συγκρίνουν την περίπτωση με το Var A σε άλλον γαλαξία, που για δεκαετίες έδειχνε ψυχρότερο απ’ όσο ήταν στην πραγματικότητα, λόγω ενός πυκνού, οπτικά παχέος αστρικού ανέμου.

Ίσως λοιπόν το WOH G64 να έμοιαζε για χρόνια με ακραίο ερυθρό υπεργίγαντα επειδή ήταν «τυλιγμένο» στο ίδιο του το εκροϊκό υλικό, και η μεταβολή του 2014 να αποκάλυψε έναν θερμότερο πυρήνα.

Χωρίς αντίστροφη μέτρηση

Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα των ευρημάτων, οι επιστήμονες δεν προσφέρουν χρονοδιάγραμμα για πιθανή έκρηξη υπερκαινοφανούς. Τα φυσικά και τροχιακά χαρακτηριστικά του συστήματος παραμένουν ασαφή.

Μάλιστα, παρατηρήσεις του 2025 δείχνουν ότι το άστρο εμφανίζει ξανά οπτικά χαρακτηριστικά συμβατά με ερυθρό υπεργίγαντα, και όχι τα έντονα B[e]-όμοια στοιχεία της περιόδου 2016–2021. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε ότι ξεκίνησε νέα φάση πυκνού αστρικού ανέμου είτε ότι το σύστημα «αναδόμησε» ένα ψυχρό, εκτεταμένο περίβλημα μετά την προηγούμενη απώλεια μάζας.

Σε κάθε περίπτωση, το WOH G64 προσφέρει κάτι σπάνιο: τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σε ανθρώπινη χρονική κλίμακα τη δραματική μεταμόρφωση ενός εξαιρετικά μαζικού άστρου.

Τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές υπερκαινοφανείς

Η μελέτη αναδεικνύει και ένα πρακτικό πρόβλημα. Ένα άστρο βυθισμένο σε πυκνή περιβάλλουσα σκόνη μπορεί να φαίνεται ψυχρότερο και ερυθρότερο απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα. Έτσι, ορισμένοι πρόδρομοι υπερκαινοφανών ίσως να έχουν ταξινομηθεί λανθασμένα, αν η ανάλυση βασίστηκε κυρίως σε χρώμα και λαμπρότητα, χωρίς λεπτομερή φασματοσκοπία.

Επιπλέον, ένα πυκνό δισκοειδές ή τοροειδές περίβλημα μπορεί να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εκδηλωθεί μια μελλοντική έκρηξη. Αν το WOH G64 εκραγεί, το ωστικό κύμα ίσως αλληλεπιδράσει έντονα με το πυκνό υλικό σε ορισμένες κατευθύνσεις, ενώ σε άλλες διαφύγει πιο ελεύθερα. Το ίδιο γεγονός θα μπορούσε να φαίνεται διαφορετικό, ανάλογα με τη γωνία παρατήρησης.

Για την ώρα, το μόνο βέβαιο είναι ότι ένα από τα πιο ακραία άστρα του γειτονικού μας σύμπαντος βρίσκεται σε φάση ασυνήθιστης αστάθειας — και οι αστρονόμοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα.