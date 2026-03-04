Κύπρος: Αυξήθηκε το επίπεδο της ταξιδιωτικής οδηγίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αύξησε την Τρίτη (03/03) το επίπεδο προειδοποίησης για τους Αμερικανούς που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην Κύπρο στο επίπεδο 3, με υψηλότερο βαθμό κινδύνου το 4, καλώντας τους να «επαναξιολογήσουν το ταξίδι» στο νησί.

«Επανεξετάστε το ενδεχόμενο ταξιδιού στην Κύπρο λόγω της απειλής ένοπλης σύγκρουσης και της περιορισμένης βοήθειας που μπορεί να προσφέρει η αμερικανική πρεσβεία στους Αμερικανούς που βρίσκονται στα κατεχόμενα», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στις 3 Μαρτίου 2026, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε άδεια στους μη απαραίτητους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω των κινδύνων για την ασφάλειά τους.

Δεν υπήρξαν αλλαγές στους δείκτες κινδύνου. Η προειδοποίηση ενημερώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις λειτουργίες της αμερικανικής πρεσβείας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει στην ανακοίνωσή του σημαντικές διαταραχές στις εμπορικές πτήσεις μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς και το drone που έπληξε περιοχή της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι.