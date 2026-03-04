Βίντεο: Οι πρώτες εικόνες από την άφιξη των ελληνικών φρεγατών στην Κύπρο

Οι δύο φρεγάτες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στην Κύπρο το πρωί της Τετάρτης (04/03).

Σε βίντεο που καταγράφηκε από τη Λεμεσό αποτυπώνονται οι πρώτες εικόνες από την άφιξη των ελληνικών πολεμικών πλοίων στη Μεγαλόνησο.

Ταυτόχρονα, το απόγευμα της Τρίτης (03/03) έφτασαν στην Κύπρο δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, έπειτα από την άνευ προηγουμένου ιρανική επίθεση με drone που υπέστη η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς και τη δεύτερη ενεργοποίηση συναγερμών για ύποπτα αντικείμενα στον αέρα το πρωί της ίδιας ημέρας, που είχε ως αποτέλεσμα την εκκένωση του Διεθνούς Αεροδρομίου Πάφου.