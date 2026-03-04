Reuters: O γιος του Χαμενεΐ Μοτζτάμπα, επέζησε από τις επιθέσεις - Φαβορί για τη διαδοχή του

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, επέζησε της επίθεσης στη χώρα από αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, δήλωσαν ιρανικές πηγές στο Reuters.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται από το κατεστημένο ως ο πιθανός επόμενος ανώτατος ηγέτης. Η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων του Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει -μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες- τον επόμενο ανώτατο ηγέτη της χώρας αμέσως μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το απόγευμα της Τρίτης, το κτήριο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων στο Κομ, όπου λέγεται ότι είχε συγκληθεί σύνοδος για την εκλογή νέου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, χτυπήθηκε από μαχητικά αεροσκάφη.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδήλωναν ότι το κτήριο είχε καταστραφεί ολοσχερώς και αναφέρθηκε ότι κάποιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν εκεί. Ώρες αργότερα, ωστόσο, ανακοινώθηκε ότι η διαδικασία επιλογής ηγεσίας είχε ολοκληρωθεί.

Αργά το βράδυ, το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ισχυρίστηκε ότι το κτίριο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων είχε εκκενωθεί εκ των προτέρων λόγω του κινδύνου επίθεσης και ότι η επιλογή ηγεσίας διεξήχθη διαδικτυακά και είχε εισέλθει στο τελικό της στάδιο. Σύμφωνα με το Fars, το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί «σύντομα».