Η φρεγάτα «Ψαρά» στην Κύπρο - Οι πρώτες εικόνες από το λιμάνι της Λεμεσού

Στη Λεμεσό βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με στόχο την προστασία της Κύπρου από τυχόν πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν ή την Χεζμπολάχ.

Στη φρεγάτα «Ψαρά», έχει εγκατασταθεί το ελληνικό σύστημα «Κένταυρος», ένα αντί-drone σύστημα με ηλεκτρονικά αντίμετρα το οποίο χρησιμοποιήθηκε από το έμπειρο πλήρωμα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του πλοίου στην επιχείρηση «ASPIDES».

Το σύστημα «Κένταυρος» ενεργοποιήθηκε και λειτούργησε περισσότερες από μία φορές καταρρίπτοντας επιτυχώς drones ιρανικής κατασκευής που είχαν εξαπολύσει οι Χούθι εναντίον εμπορικών και πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Άντεν.

Κυρίως όμως, ο στολίσκος των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» μπορεί να κληθούν να ενεργοποιηθούν και για την κατάρριψη πυραύλων που ίσως η Τεχεράνη, αποτολμήσει, κάτι τέτοιο.

Το ραντάρ της φρεγάτας «Κίμων» έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, προσφέροντας στο Πολεμικό Ναυτικό, πλεονεκτήματα που δεν διέθετε ποτέ στο παρελθόν για την έγκαιρη προειδοποίηση και προστασία από θανάσιμες απειλές.

Από το κέντρο ελέγχου και το κέντρο πληροφοριών μάχης της φρεγάτας «Κίμων» οι δυνητικές απειλές μπορούν να ανιχνευθούν από απόσταση τουλάχιστον 500 χιλιομέτρων και αφού ενεργοποιηθούν οι αντιβαλλιστικές ικανότητες του πλοίου οι στόχοι μπορούν να καταρριφθούν από μεγάλη απόσταση.

Επίσης, εφόσον επιτευχθεί ο δικτυοκεντρικός συντονισμός μεταξύ της φρεγάτας «Κίμων» και των F-16, οι πιλότοι των μαχητικών μπορούν να λάβουν από το ραντάρ της πρώτης ελληνικής Belh@arra, συντεταγμένες πυραύλων που θα θεωρηθούν εχθρικοί και έχουν τη δυνατότητα να τους καταρρίψουν με βλήματα αέρος-αέρος όταν οι άγνωστοι πύραυλοι μπουν σε παραμέτρους βολής εντός του βεληνεκούς των F-16.