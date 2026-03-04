Η φρεγάτα «Ψαρά» στην Κύπρο - Οι πρώτες εικόνες από το λιμάνι της Λεμεσού

Στη φρεγάτα «Ψαρά», έχει εγκατασταθεί το ελληνικό σύστημα «Κένταυρος», ένα αντί-drone σύστημα με ηλεκτρονικά αντίμετρα το οποίο χρησιμοποιήθηκε από το έμπειρο πλήρωμα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του πλοίου στην επιχείρηση «ASPIDES»

Δημήτρης Δρίζος

Η φρεγάτα «Ψαρά» στην Κύπρο - Οι πρώτες εικόνες από το λιμάνι της Λεμεσού
ΕΘΝΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Λεμεσό βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με στόχο την προστασία της Κύπρου από τυχόν πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν ή την Χεζμπολάχ.

1.jpg

Στη φρεγάτα «Ψαρά», έχει εγκατασταθεί το ελληνικό σύστημα «Κένταυρος», ένα αντί-drone σύστημα με ηλεκτρονικά αντίμετρα το οποίο χρησιμοποιήθηκε από το έμπειρο πλήρωμα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του πλοίου στην επιχείρηση «ASPIDES».

Το σύστημα «Κένταυρος» ενεργοποιήθηκε και λειτούργησε περισσότερες από μία φορές καταρρίπτοντας επιτυχώς drones ιρανικής κατασκευής που είχαν εξαπολύσει οι Χούθι εναντίον εμπορικών και πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Άντεν.

Κυρίως όμως, ο στολίσκος των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» μπορεί να κληθούν να ενεργοποιηθούν και για την κατάρριψη πυραύλων που ίσως η Τεχεράνη, αποτολμήσει, κάτι τέτοιο.

Το ραντάρ της φρεγάτας «Κίμων» έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, προσφέροντας στο Πολεμικό Ναυτικό, πλεονεκτήματα που δεν διέθετε ποτέ στο παρελθόν για την έγκαιρη προειδοποίηση και προστασία από θανάσιμες απειλές.

Από το κέντρο ελέγχου και το κέντρο πληροφοριών μάχης της φρεγάτας «Κίμων» οι δυνητικές απειλές μπορούν να ανιχνευθούν από απόσταση τουλάχιστον 500 χιλιομέτρων και αφού ενεργοποιηθούν οι αντιβαλλιστικές ικανότητες του πλοίου οι στόχοι μπορούν να καταρριφθούν από μεγάλη απόσταση.

Επίσης, εφόσον επιτευχθεί ο δικτυοκεντρικός συντονισμός μεταξύ της φρεγάτας «Κίμων» και των F-16, οι πιλότοι των μαχητικών μπορούν να λάβουν από το ραντάρ της πρώτης ελληνικής Belh@arra, συντεταγμένες πυραύλων που θα θεωρηθούν εχθρικοί και έχουν τη δυνατότητα να τους καταρρίψουν με βλήματα αέρος-αέρος όταν οι άγνωστοι πύραυλοι μπουν σε παραμέτρους βολής εντός του βεληνεκούς των F-16.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:43ΥΓΕΙΑ

Burn-out: Ο αόρατος εχθρός που «γερνάει» την καρδιά μας -Είναι απλή κούραση ή σήμα κινδύνου;

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή εκκένωσης σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο από το Ισραήλ - Αναπτύσσονται δυνάμεις των IDF

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Κούλλης Νικολάου: «Έχω συνέχεια μαζί μου το σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Έχουμε τον Τούρκο δίπλα μας»

12:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου η επίθεση στο Ιράν - Πρόταση-έκπληξη για την ψήφο

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Λεπτό προς λεπτό η «Επιχείρηση Γένεσις» που σκότωσε τον Χαμενεΐ - Βίντεο και εικόνες

12:14ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Έκανε ντεμπούτο στον «μαγικό κόσμο» ο Πουλακίδας - Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ

12:11ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Δημοσιογράφος σε ζωντανή μετάδοση από το Τελ Αβίβ τρέχει να καλυφθεί όταν ακούει σειρήνες

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στη μεσημεριανή ζώνη - Ο ΣΚΑΪ μεγαλώνει τη διάρκεια του Τσουρού και το MEGA βάζει εκπομπή

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιορτάζει τα 58α γενέθλιά του: «Ελάτε από το γραφείο για γλυκά χωρίς ζάχαρη»

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Υποβρύχιο χτύπησε ιρανική φρεγάτα στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα - 101 αγνοούμενοι και 78 τραυματίες

11:57ΕΘΝΙΚΑ

Η φρεγάτα «Ψαρά» στην Κύπρο - Οι πρώτες εικόνες από το λιμάνι της Λεμεσού

11:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος για το «ύποπτο αντικείμενο»

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε πνοή σε ένα από τα πιο εμβληματικά πολιτιστικά τοπόσημα του Νότιου Τομέα»

11:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Στην Θεσσαλονίκη η αποστολή της Κ18 - Έφτασε οδικώς από την Κωνσταντινούπολη

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Συνεργάτης του Χαμενεΐ: «Το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ»

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί έστειλαν στρατεύματα στα σύνορα Ιράκ – Ιράν οι Φρουροί της Επανάστασης – Ποιο σενάριο φοβούνται

11:33ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πήραν το θρίλερ με Πέλικανς και φτιάχνουν σερί οι Λέικερς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: O γιος του Χαμενεΐ Μοτζτάμπα, επέζησε από τις επιθέσεις - Φαβορί για τη διαδοχή του

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο λίγο μετά την απόφαση της δίκης για τη Χρυσή Αυγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - αυτοκτονία επιχειρηματία: Συνέλαβαν τη «μεσίτρια» λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για Γερμανία

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από μεγάλο ύψος

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

10:06ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Επέστρεψε στην Αθήνα η πτήση προς Λάρνακα - Εντοπίστηκε αντικείμενο στον Λίβανο

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Υποβρύχιο χτύπησε ιρανική φρεγάτα στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα - 101 αγνοούμενοι και 78 τραυματίες

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Λεπτό προς λεπτό η «Επιχείρηση Γένεσις» που σκότωσε τον Χαμενεΐ - Βίντεο και εικόνες

07:57ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Μπαράζ βομβαρδισμών σε Ιράν και Λίβανο – Η Τεχεράνη χτυπά Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μικροδιαταραχή αλλάζει για λίγο τον καιρό - Πότε επιστρέφουμε στην... άνοιξη

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

08:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

04:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες – Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μετά τις 8 Μαρτίου

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιορτάζει τα 58α γενέθλιά του: «Ελάτε από το γραφείο για γλυκά χωρίς ζάχαρη»

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

11:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον - Η αποστολή μας αμυντική και ειρηνική»

11:57ΕΘΝΙΚΑ

Η φρεγάτα «Ψαρά» στην Κύπρο - Οι πρώτες εικόνες από το λιμάνι της Λεμεσού

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ