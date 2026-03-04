Κούλλης Νικολάου: «Έχω συνέχεια μαζί μου το σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Έχουμε τον Τούρκο δίπλα μας»

Εμφανώς συγκινημένος εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» ο Κούλλης Νικολάου, Κύπριος ηθοποιός και τηλεοπτικός παραγωγός περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Μεγαλόνησο τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Παρατηρούμε τα γεγονότα, δεν ζούμε σε ροζ συννεφάκι. 2026- 21ος αιώνας σου λέει και ο κόσμος αλληλοσκοτώνεται», είπε αρχικά ο Κούλλης Νικολάου.

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα εγώ, δεν είναι κάτι που μας έχει παραλύσει, ο κόσμος κινείται κανονικά. Έχουν εκκενωθεί προληπτικά κάποια σχολεία γύρω από το Ακρωτήρι. Υπάρχει και μια ισχυρή αεράμυνα από το Ισραήλ και την Αμερική και τους Εγγλέζους. Βρισκόμαστε σε αυτή τη γεωστρατηγική θέση, η Κύπρος ανέκαθεν ήταν πάντα ένα κομβικό σημείο για την ανθρωπότητα.

Είναι εδώ η Ελλάδα μας, κι εδώ συγκινούμαι όντως, γιατί η Ελλάδα είναι η μητέρα πατρίδα μας και δεν ντρεπόμαστε να το λέμε. Είναι εδώ ο Υπουργός Άμυνας, δύο ζεύγη F16, δύο μεγάλες φρεγάτες. Ακούω λογικό το δημοσίευμα με το σακίδιο έκτακτης ανάγκης. Εγώ αυτό το σακίδιο το έχω συνέχεια μαζί μου! Έχουμε τον Τούρκο δίπλα μας…».

