Κύπρος: «Φρούρια» ιδιωτικά σχολεία μετά το χτύπημα στο Ακρωτήρι - Στο «κόκκινο» τα μέτρα ασφαλείας

Σε σχολικές μονάδες της Κύπρου όπου φοιτούν κυρίως παιδιά Ισραηλινών, αλλά και Γάλλων υπηκόων, καθώς και σε ξενοδοχειακές μονάδες που φιλοξενούν Ισραηλινούς, στρέφει την προσοχή της η κυπριακή αστυνομία, μετά την επίθεση με drone από το Ιράν κατά της Βρετανικής Βάσης στο Ακρωτήρι.

Οι σχετικές οδηγίες της κυπριακής αστυνομίας αναθεωρήθηκαν, επεκτείνοντας τα μέτρα ασφαλείας σε εμπορικά κέντρα, χώρους συγκέντρωσης αλλοδαπών στα αστικά κέντρα, αλλά και σε πρεσβείες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια – από νηπιαγωγεία έως κολέγια – στα οποία φοιτούν αποκλειστικά Ισραηλινοί ή Γάλλοι μαθητές.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Πολίτης», σε ορισμένα σχολεία έχουν τοποθετηθεί στατικές φρουρές, τόσο κατά την ώρα προσέλευσης όσο και μέχρι την αποχώρηση των μαθητών. Τα μέτρα βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο επιφυλακής, ενώ στο Αρχηγείο Αστυνομίας λειτουργεί Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Παράλληλα, έχει οριστεί αξιωματικός επόπτης, ο οποίος ενημερώνεται άμεσα για κάθε ύποπτο περιστατικό.

Ενδεικτικό των αυξημένων μέτρων είναι ότι δόθηκαν οδηγίες στα περίπολα του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων και της Άμεσης Επέμβασης, σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου προσώπου, να προχωρούν σε ανακοπή και να καλούν ενισχύσεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μέλη της ομάδας «Ζ», της Τροχαίας, καθώς και προσωπικό τοπικών αστυνομικών σταθμών.

Η κυπριακή αστυνομία διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με ξένες αποστολές που ενδέχεται να επηρεάζονται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Πολλές πρεσβείες έχουν ενισχύσει δραστικά τα μέτρα φύλαξης, περιορίζοντας την πρόσβαση του κοινού, ακόμη και σε περιπτώσεις προγραμματισμένων ραντεβού. Από την έναρξη της κρίσης έχει ανακληθεί προσωπικό από άδειες, ενώ περισσότερα από 180 σημεία τελούν υπό επιτήρηση, με συνδυασμό μηχανοκίνητων περιπολιών και στατικών φρουρών.

Στα σημεία που παρακολουθούνται περιλαμβάνονται ξενοδοχεία που επιλέγονται συχνά από Ισραηλινούς πολίτες, το καζίνο της Λεμεσού, επιχειρήσεις ισραηλινών συμφερόντων, ακόμη και εγκαταστάσεις όπως διυλιστήρια νερού. Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες πληροφοριών συνεργάζονται στενά με ξένες αποστολές, ώστε να υπάρχει άμεση αντίδραση σε περίπτωση απειλής. Αυστηρότεροι είναι πλέον και οι έλεγχοι στα οδοφράγματα, ιδιαίτερα για πρόσωπα που προέρχονται από τα κατεχόμενα, καθώς και στις αφίξεις στα αεροδρόμια.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης κατασκοπείας με βασικούς υπόπτους έναν Αζέρο και την Εσθονή σύντροφό του, κατόχους ρωσικών διαβατηρίων, οι οποίοι φέρονται να κινούνταν μεταξύ Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν στοιχεία που εξετάζεται κατά πόσο συνδέονται με παλαιότερη υπόθεση Αζέρου, ο οποίος είχε συλληφθεί πέρσι για παρακολούθηση της Βρετανικής Βάσης στο Ακρωτήρι. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται εκ νέου αύριο ενώπιον Δικαστηρίου για ανανέωση της κράτησής τους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής διαβεβαίωσε σε δηλώσεις του ότι η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο ούτε διατρέχει κίνδυνο η Κυπριακή Δημοκρατία, καλώντας τους πολίτες να ενημερώνονται αποκλειστικά από έγκυρες πηγές και όχι από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης