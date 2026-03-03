Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

Πρόκειται για τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα, σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους ο σύλλογος «Θάνος Αξαρλιάν» και η πρωτοβουλία «Ως Εδώ», για το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του Σκάι που διερευνά την ιστορία της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», φιλοξενώντας συνέντευξη και του καταδικασμένου δολοφόνου.

Ο Συλλόγος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και η Πρωτοβουλία «Ως Εδώ» αναφέρουν ακόμη καυστικά: «Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση».

Το νέο επεισόδιο της σειράς εκπομπών με τίτλο «17Ν: Άνοδος και Πτώση» προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τον Σκάι, φιλοξενώντας και συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα: «Του προσφέρθηκε απλόχερα η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού ‘κουφοντινάκια, ξανά δολοφονώντας, παράλληλα, τους δικούς μας ανθρώπους΄», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Την ανακοίνωση αναδημοσίευσε στο facebook και ο Κωστής Μπακογιάννης, γιος του δολοφονημένου από τον Δημήτρη Κουφοντίνα και τη «17Ν», Παύλου Μπακογιάννη:

Ολόκληρη η ανακοίνωση για τη σειρά εκπομπών για τη «17Ν»

«Το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΙ για την 17Ν έδωσε, για πρώτη φορά, τηλεοπτικό βήμα στον αμετανόητο κατά συρροή δολοφόνο της τρομοκρατικής οργάνωσης, κάνοντας κάτι που από θέση αρχής είχαν αρνηθεί επί δεκαετίες όλοι οι «θεσμικοί» ειδησεογραφικοί οργανισμοί της χώρας.

Με αυτόν τον τρόπο του προσφέρθηκε απλόχερα η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού «κουφοντινάκια», ξανά δολοφονώντας, παράλληλα, τους δικούς μας ανθρώπους.

Μάλιστα, το ανέλπιστο δώρο της δημοσιότητας του δίνεται μεθοδικά, επεισόδιο –επεισόδιο, μεγιστοποιώντας το «ενδιαφέρον» γύρω από τον ίδιο και τα εγκλήματά του.

Αυτή δεν είναι μία δημοσιογραφική επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά. Είναι μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε.

Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση».