Τελ Αβίβ: Εργάτες σε σκαλωσιά βλέπουν από κάτω τους κτίριο να έχει χτυπηθεί από πύραυλο - Βίντεο
Όπως φαίνεται στο βίντεο, πυκνοί, μάυροι καπνοί βγαίνουν από το κτίριο που χτυπήθηκε
Ένα τρομακτικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνονται εργάτες να βρίσκονται πάνω σε σιδερένια σκαλωσιά ενός κτιρίου, που βρίσκεται υπό κατασκευή στο Τελ Αβίβ και από κάτω τους κτίριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, καθώς χτυπήθηκε από πύραυλο του Ιράν.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, πυκνοί, μάυροι καπνοί βγαίνουν από το κτίριο που χτυπήθηκε.
