Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι κόρη μου αυτο; Αφού δεν έχει μάνα»

Για την απόφαση της Ναταλίας Λιονάκη να συνεχίσει το ιεραποστολικό της έργο στην Τανζανία και να αλλάξει το ιερατικό της όνομα από Φεβρωνία σε Νεκταρία, ρωτήθηκε η μητέρα της πρώην ηθοποιού στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Κρίμα έχασε τόσο ωραίο όνομα, Φεβρωνία. Τώρα για γέλια είμαστε ή για κλάματα; Δε με αφορά το θέμα. Νομίζεις ότι όλοι αυτοί που είναι με τους παπάδες είναι με τον Θεό;», ανέφερε η μητέρα της.

«Εγώ απέδειξα ότι δεν είναι. Θες να πεις ότι εάν νηστεύεις, θα πει ότι είσαι και καλός χριστιανός; Ο Χριστός δεν έλεγε ούτε να πηγαίνω να φιλάω τις εικόνες, ούτε να νηστεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε να φοράω μακριά, ούτε, ούτε, ούτε. Όλο ούτε είναι οι παπάδες», πρόσθεσε.

«Είναι κόρη μου αυτό; Αφού δεν έχει μάνα. Εγώ είμαι κατά σάρκαν μάνα. Έτσι δεν είπαν; Δηλαδή τη γέννησα, την παράτησα, μεγάλωσε μόνη της. Τη ζωή μου όλη την είχα αφιερώσει στο παιδί μου. Στη ζωή μου όσο μεγάλωνα αυτό το παιδί, δεν είχα πρόγραμμα για εμένα. Το πρόγραμμά μου ήταν το πρόγραμμα του παιδιού μου. Τι θα φάει, τι ώρα θα διαβάσει, τι ώρα θα κοιμηθεί, τι ώρα θα κάνει μπάνιο, πώς θα την σπουδάσω. Δεν είχα άλλο πρόγραμμα στη ζωή μου. Αρρώσταινα και εγώ δεν πήγαινα στο γιατρό. Δεν είχα χρόνο να πάω στον γιατρό. Έπρεπε τον χρόνο μου και αυτόν τον λίγο να τον δίνω στο παιδί μου. Η αχαριστία στο μεγαλείο της. Ε το πήρα απόφαση. Αφού δεν έχει αυτή μάνα, έχω εγώ κόρη; Γιατί να πονάω; Τα έχω βάλει όλα σε ένα συρτάρι και τα έχω κλείσει. Δεν αξίζει τον κόπο», κατέληξε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.

