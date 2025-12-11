Ναταλία Λιονάκη: Στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες της από το μοναστήρι στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία

Νέες φωτογραφίες από τη ζωή της Ναταλίας Λιονάκη από το μοναστήρι στην Κένυα στο οποίο διαμένει τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει τη ζωή της ως μοναχή Φεβρωνία, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Τα τελευταία χρόνια, η άλλοτε ηθοποιός αποφάσισε να εγκαταλείψει τα κοινά και πλέον έχει υιοθετήσει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής, αφιερωμένη στη φροντίδα ορφανών παιδιών.

Η Ναταλία Λιονάκη ως μοναχή Φεβρωνία σε μοναστήρι στην Κένυα

Το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου η εκπομπή «Super Katerina» έφερε στο φως της δημοσιότητας νέες φωτογραφίες από τη ζωή της Ναταλίας Λιονάκη ως μοναχή Φεβρωνία.

Φαίνεται να υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Κένυας, Μακάριο στο ορφανοτροφείο - μοναστήρι του Αγίου Μάρκου, το οποίο φτιάχνει η ίδια μαζί με δύο μοναχές στο Κισούμου της Κένυας.

