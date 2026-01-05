Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

Μια αρχαία “διαφημιστική πινακίδα” της εξουσίας

Δημήτρης Δρίζος

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας
Μια σπάνια και εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως την πρώτη δημόσια “εκστρατεία επικοινωνίας” των αρχαίων Αιγυπτίων.

Στην περιοχή του χωριού Ελ-Καουί, στη νότια Αίγυπτο, αρχαιολόγοι εντόπισαν μια τεράστια γραμμή ιερογλυφικών σκαλισμένων σε βράχο, η οποία θεωρείται η παλαιότερη μεγάλη σειρά συμβόλων που έχει ποτέ βρεθεί. Τα σύμβολα, ηλικίας άνω των πέντε χιλιάδων ετών, φαίνεται να μεταφέρουν ένα μήνυμα που συνδέει τη βασιλική εξουσία με το σύμπαν.

Τα σύμβολα έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος ενός δρόμου που ένωνε τις πρώτες αιγυπτιακές πόλεις, καθιστώντας τα ορατά σε όσους ταξίδευαν μεταξύ των οικισμών. Όπως επισημαίνουν οι αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο Yale και τα Βασιλικά Μουσεία Τέχνης και Ιστορίας στις Βρυξέλλες, πρόκειται για κάτι αντίστοιχο με μια προϊστορική “διαφήμιση”: μεγάλα, έντονα και δύσκολα να περάσουν απαρατήρητα. Τα σύμβολα προσφέρουν μια σπάνια εικόνα για το πώς οι πρώτοι Αιγύπτιοι συγγραφείς συνδέουν τους βασιλείς με την κοσμική τάξη.

Τα σύμβολα και η σημασία τους

Η γραμμή περιλαμβάνει τέσσερα βασικά σύμβολα: την κεφαλή ενός ταύρου σε στύλο και τρία πουλιά – δύο πελαργούς που κοιτούν σε αντίθετες κατευθύνσεις και έναν φαλακρό ιβις ανάμεσά τους. Όπως εξηγεί ο αρχαιολόγος John Darnell του Yale, τα σύμβολα είναι τεράστια, ύψους περίπου 70 εκατοστών, και σκαλισμένα σε χρώμα που ξεχωρίζει έντονα από τον σκοτεινό βράχο.

Η κεφαλή του ταύρου φαίνεται να υποδηλώνει τη βασιλική εξουσία, ενώ το τρίο των πουλιών σχετίζεται πιθανώς με τον ηλιακό κύκλο. Τα ιερογλυφικά αυτά ενδεχομένως συμβόλιζαν τον ρόλο του βασιλιά στη διατήρηση της ισορροπίας του σύμπαντος, δείχνοντας ότι ακόμη και στα πρώτα στάδια της αιγυπτιακής ιστορίας οι ηγέτες χρησιμοποιούσαν οπτικά μηνύματα για να προβάλλουν την εξουσία τους και να τη συνδέσουν με τον κοσμικό κύκλο.

Μια δημόσια και ορατή επικοινωνία

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτής της ανακάλυψης είναι η δημόσια φύση της. Το σημείο όπου χαράχτηκαν τα σύμβολα βρισκόταν σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, εξασφαλίζοντας ότι το μήνυμα θα γινόταν αντιληπτό από όλους όσους ταξίδευαν μεταξύ πόλεων όπως το Ελκάμπ. Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι οι πρώτοι ηγεμόνες της Αιγύπτου κατανόησαν τη δύναμη της οπτικής επικοινωνίας πολύ πριν εξελιχθεί πλήρως η γραφή.

Η κλίμακα της ανακάλυψης άφησε τους ερευνητές “απόλυτα έκπληκτους”, καθώς τόσο οι σκηνές όσο και τα μεμονωμένα σύμβολα ήταν πολύ μεγαλύτερα από ό,τι αρχικά περίμεναν.

Μια ακόμα αρχαιότερη ιστορία: Ο έγκυος ελέφαντας

Πλησίον των ιερογλυφικών, η ομάδα ανακάλυψε ένα άλλο σπάνιο εύρημα: την απεικόνιση ενός ελέφαντα με έναν μικρότερο ελέφαντα ζωγραφισμένο μέσα του. Παρά το μικρό μέγεθος, η ανακάλυψη είναι εξαιρετικά σπάνια. Σύμφωνα με τον Darnell, πρόκειται για έναν από τους λίγους τρόπους που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι για να απεικονίσουν έγκυα ζώα. Η χρονολόγηση τοποθετεί αυτή τη σκαλιστή εικόνα ακόμη παλαιότερα, πιθανώς μεταξύ 4000 και 3500 π.Χ.

Μόνο λίγα παραδείγματα αυτού του τύπου είναι γνωστά μέχρι σήμερα, όπως ένα αγγείο που βρέθηκε στην Άβυδο και απεικονίζει έγκυο ιπποπόταμο. Τέτοιες αναπαραστάσεις αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής άρχιζαν ήδη να αφηγούνται ιστορίες και να αποτυπώνουν τη ζωή γύρω τους, πολύ πριν η γραφή εξελιχθεί πλήρως.

