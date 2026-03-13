Ποιοι παρέδωσαν τις βουλευτικές τους έδρες πριν από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Η απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσει την έδρα έπειτα από τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ είναι μια αν μη τι άλλο σπάνια περίπτωση για τα ελληνικά κοινοβουλευτικά δρώμενα.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις, που βουλευτές έχουν διαφωνήσει με το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκαν, αλλά στις περισσότερες από αυτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και εξακολούθησαν να ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα.

Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις.

Για παράδειγμα τον Ιούλιο του 2015 ο Κωνσταντίνος Δαμαβολίτης, βουλευτής Ηρακλείου με τους «Ανεξάρτητους Έλληνες», διεγράφη από την κοινοβουλευτική ομάδα επειδή διαφοροποιήθηκε δημόσια δηλώνοντας ότι θα ψηφίσει «Ναι» στο δημοψήφισμα. Κατόπιν και έπειτα από σχετική έκκληση της ηγεσίας του κόμματος, ο βουλευτής παρέδωσε την έδρα του.

Φωτογραφία αρχείου από τη Βουλή Eurokinissi

Σε μια άλλη περίπτωση -κατά τι διαφορετική πάντως- ο Σπύρος Πνευματικός είχε παραδώσει την έδρα του στη ΝΔ τον Ιούνιο του 2023, μετά από σάλο που προκλήθηκε από δηλώσεις του για τους καρκινοπαθείς

Επίσης το 2012 είχαν παραιτηθεί από την βουλευτική τους έδρα οι διαγραφέντες τότε από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό Άδωνις Γεωργιάδης και Μάκης Βορίδης αφού «διέβηκαν το Ρουβίκωνα» εντασσόμενοι στη Νέα Δημοκρατία.

