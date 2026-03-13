Axios: Tο Ιράν «είναι έτοιμο να παραδοθεί» ισχυρίστηκε ο Τραμπ στους ηγέτες της G7

Στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάσκεψης με τους ηγέτες της G7, ο Αμερικανός πρόεδρος, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν «είναι έτοιμο να παραδοθεί», σύμφωνα με μια αναφορά του Axios που επικαλείται αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις την Τετάρτη, μία ημέρα πριν το πρώτο μήνυμα του νέου αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να πολεμά και απείλησε με πίεση στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ είναι τόσο σίγουρος για την έκβαση του πολέμου κατ' ιδίαν όσο και δημόσια.

Αλλά η εκτίμησή του συγκρούεται με μια πιο περίπλοκη πραγματικότητα στο έδαφος, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, καθώς το ιρανικό καθεστώς δεν έχει δείξει σημάδια επικείμενης παράδοσης ή κατάρρευσης - και την 14η ημέρα του πολέμου, κινείται για να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή πνίγοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ φέρεται να καυχήθηκε για τα αποτελέσματα της Επιχείρησης Epic Fury στους συμμάχους λέγοντας: «Ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους».

Ενώ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να παραδοθεί, πρότεινε επίσης ότι δεν υπήρχαν ζωντανοί αξιωματούχοι στην Τεχεράνη με την εξουσία να λάβουν αυτή την απόφαση.

«Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, επομένως δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το τηλεφώνημα.

Το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε εν μέσω σοβαρής ανησυχίας μεταξύ των ηγετών της G7 για τις αυξανόμενες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Ο Τραμπ ήταν «διφορούμενος και μη δεσμευτικός» σχετικά με τους στόχους και το χρονοδιάγραμμά του για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν πηγές. Δεν έδωσε προθεσμία, αλλά είπε ότι «πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά» για να αποφύγουμε έναν άλλο πόλεμο με το Ιράν σε πέντε χρόνια.

Επίσης στη διάρκεια της τηλεδιάσκευψης ο Τραμπ φέρεται να χλεύασε τον Βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ για την αρχική του άρνηση να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για χτυπήματα στο Ιράν.

Ο Τραμπ είπε στον Στάρμερ μπροστά στους άλλους ηγέτες της G7 ότι δεν χρειαζόταν πλέον τη βοήθειά του: «Θα έπρεπε να το είχατε προτείνει πριν από τον πόλεμο — τώρα είναι πολύ αργά», είπε.

