Δημήτρης Τσιόδρας: Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών με νέους κανόνες για τα πακέτα ταξιδιών

Στην παρέμβασή του στη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια, ο Δημήτρης Τσιόδρας χαιρέτισε την ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών

Δημήτρης Τσιόδρας: Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών με νέους κανόνες για τα πακέτα ταξιδιών
Νέους κανόνες για τα πακέτα ταξιδιών ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με ευρεία πλειοψηφία 537 ψήφων υπέρ, 2 κατά και 24 αποχές. H αναθεωρημένη Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια ενισχύει σημαντικά την προστασία των ταξιδιωτών διευκρινίζoντας ποια ταξίδια και υπηρεσίες μπορούν να θεωρηθούν οργανωμένα ταξίδια, εισάγει κανόνες για τη χρήση κουπονιών (vouchers) και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι πελάτες μπορούν να ακυρώσουν το πακέτο τους χωρίς κόστος.

Συγκεκριμένα, εάν ένας ταξιδιώτης κάνει κράτηση για μια ταξιδιωτική υπηρεσία, οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία προστεθεί, μετά από προτροπή του διοργανωτή, εντός 24 ωρών από την πρώτη, θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο πακέτο.

Σχετικά με τη χρήση κουπονιών αντί επιστροφής χρημάτων, αυτή θα γίνεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των καταναλωτών. Σε διαφορετική περίπτωση, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν και να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών.

Σε ό,τι αφορά τις ακυρώσεις, η δυνατότητα ακύρωσης χωρίς χρέωση ή κυρώσεις, θα ισχύει για αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις στο σημείο αναχώρησης και όχι μόνο στον ταξιδιωτικό προορισμό, όπως ίσχυε έως τώρα.

Σύμφωνα με την Οδηγία, οι διοργανωτές ταξιδιών είναι υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσουν την παραλαβή παραπόνου σχετικά με μια υπηρεσία εντός 7 ημερών και να προσφέρουν αιτιολογημένη απάντηση εντός 60 ημερών. Σε περίπτωση δε πτώχευσης του διοργανωτή ταξιδιού, οι πελάτες θα πρέπει να λάβουν επιστροφή χρημάτων για ακυρωμένες υπηρεσίες εντός 6 μηνών.

Στην παρέμβασή του στη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια, ο Δημήτρης Τσιόδρας χαιρέτισε την ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών με τρόπο που, παράλληλα, ενισχύει τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ τόνισε όμως ότι στα πλαίσια της Ατζέντας Καταναλωτών 2030, χρειαζόμαστε περισσότερα βήματα με επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ενισχυμένους μηχανισμούς για καλύτερη εποπτεία της αγοράς.

Κατέληξε δε λέγοντας ότι «οι Ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να νιώθουν ότι προστατεύονται, ειδικά στο ψηφιακό περιβάλλον. Και ότι τα δικαιώματά τους δεν είναι κάποιες λέξεις σε ένα νομοθέτημα, αλλά εφαρμόζονται στην πράξη και αποτελεσματικά».

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Σημαντικό μέρος των Ευρωπαίων καταναλωτών και επιβατών δυσκολεύονται να αποκτήσουν πλήρη γνώση των δικαιωμάτων τους, λόγω της πολυπλοκότητας των ταξιδιωτικών συμβολαίων.

Η αναθεωρημένη Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια ενισχύει σημαντικά την προστασία των καταναλωτών παρέχοντας:

  • Πιο σαφείς ορισμούς του τί συνιστά πακέτο οργανωμένου ταξιδιού και περισσότερη σαφήνεια για τους λόγους ακύρωσης
  • Επιστροφή των χρημάτων στον καταναλωτή εντός 14 ημερών σε περίπτωση ακύρωσης ή έκδοση voucher με συναίνεση του καταναλωτή
  • Υποχρέωση οι συμβάσεις οργανωμένων ταξιδιών να είναι σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Και είναι σημαντικό γιατί αυτά γίνονται ενισχύοντας, παράλληλα, τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου.

Όμως, στα πλαίσια της Ατζέντας Καταναλωτών 2030, χρειαζόμαστε περισσότερα βήματα με επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κι ενισχυμένους μηχανισμούς για καλύτερη εποπτεία της αγοράς.

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να νιώθουν ότι προστατεύονται, ειδικά στο ψηφιακό περιβάλλον. Και ότι τα δικαιώματά τους δεν είναι κάποιες λέξεις σε ένα νομοθέτημα, αλλά εφαρμόζονται στην πράξη και αποτελεσματικά.

