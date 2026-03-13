Κύπρος: Τέλος το καθεστώς εκκένωσης στο Ακρωτήρι - Οι οδηγίες στους κατοίκους

Δεν παρατείνεται, στην παρούσα φάση, το καθεστώς εκκένωσης στο δημοτικό διαμέρισμα Ακρωτηρίου, έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων των τελευταίων ημερών από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, σε συνεννόηση με τις άλλες αρμόδιες κρατικές Αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, για την απόφαση έχουν ήδη ενημερωθεί ο Δήμαρχος Κουρίου και ο Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου.

Όπως αναφέρεται, «παρά τη λήξη της κατάστασης εκκένωσης, η περιοχή παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και η εικόνα θα επαναξιολογείται συνεχώς, με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων, εφόσον παραστεί νέα ανάγκη».

Στο πλαίσιο αυτό, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν προληπτικά και συνεχίζουν να περιπολούν στην περιοχή.

