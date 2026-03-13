Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αρραβωνίτσα Αχαΐας

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αρραβωνίτσα του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

