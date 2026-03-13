Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αρραβωνίτσα Αχαΐας
Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αρραβωνίτσα του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.
