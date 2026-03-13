Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 38χρονος που κατηγορείται για βιασμό 14χρονης

Snapshot Συνελήφθη 38χρονος στο Παλαιό Φάληρο για βιασμό 14χρονης ανήλικης.

Η επικοινωνία μεταξύ κατηγορούμενου και θύματος έγινε μέσω κοινωνικής πλατφόρμας το Μάιο του 2025.

Ο 38χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή μετά τη σύλληψή του.

Στη σύλληψη ενός 38χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος, με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η υπόθεση φέρεται να εκτυλίχθηκε τον Μάιο του 2025, όταν ο κατηγορούμενος επικοινώνησε με μια 14χρονη μέσω ανάρτησης που είχε κάνει η ίδια σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την υιοθεσία ζώου συντροφιάς και συγκεκριμένα ενός γατιού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.