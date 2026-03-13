Συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους στο Ιράκ: Νεκρά και τα 6 μέλη του πληρώματος του KC-135

Δύο ακόμη μέλη του πληρώματος που αγνοούνταν μετά τη συντριβή του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135, στο δυτικό Ιράκ χτες, Πέμπτη 12 Μαρτίου, επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Αυτό σημαίνει ότι και τα έξι άτομα που επέβαιναν στο KC-135 Stratotanker σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν έχει επιβεβαιώσει τους λόγους της συντριβής του αεροσκάφους, αλλά ανέφερε ότι στο περιστατικό εμπλέκονταν δύο αεροσκάφη – το δεύτερο εκ των οποίων προσγειώθηκε με ασφάλεια – και ότι δεν υπήρξε εχθρικό ή φιλικό πυρ.



Η ανακοίνωση της CENTCOM για τα 6 νεκρά μέλη του πληρώματος του KC-135

Συγκεκριμένα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή της ανέφερε τα εξής:

«Επιβεβαιώθηκε πλέον ο θάνατος και των έξι μελών του πληρώματος ενός αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε πάνω από φιλικό εναέριο χώρο στις 12 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Epic Fury».

Οι συνθήκες του συμβάντος βρίσκονται υπό έρευνα. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή σε πυρά από φιλικές δυνάμεις.

Η ταυτότητα των στρατιωτικών δεν θα δημοσιοποιηθεί πριν περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών τους».

