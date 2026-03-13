Μυστήριο με τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135 στο Ιράκ

Snapshot Ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή», χωρίς να οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

Δύο αεροσκάφη KC135 ενεπλάκησαν στο περιστατικό, με το ένα να καταρρίπτεται και το άλλο να προσγειώνεται με ασφάλεια.

Ιρανικές δυνάμεις και η ιρακινή πολιτοφυλακή «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» ανέλαβαν την ευθύνη για την κατάρριψη, υποστηρίζοντας ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο.

Δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων ή την ακριβή αιτία της συντριβής, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Τα KC135 είναι παλιά, αλλά αναβαθμισμένα αεροσκάφη ανεφοδιασμού των ΗΠΑ, σημαντικά για την υποστήριξη μαχητικών σε μεγάλες αποστάσεις, με συνολικά σχεδόν 400 μονάδες σε υπηρεσία.

Ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ την Πέμπτη, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, προσθέτοντας ότι το περιστατικό «δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά»

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε εάν τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιωτικοί. «Το περιστατικό σημειώθηκε σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Eπική Οργή και οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε η Centcom, χρησιμοποιώντας το όνομα που έχει δώσει το Πεντάγωνο στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

«Δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Το ένα από τα αεροσκάφη κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ και το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια. Αυτό δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φιλικά πυρά». Τουλάχιστον πέντε μέλη πληρώματος επέβαιναν στο ιπτάμενο τάνκερ που συνετρίβη, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Το δεύτερο αεροσκάφος που προσγειώθηκε με ασφάλεια ήταν επίσης ένα KC-135, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το πρώτο αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στην Τουραϊμπίλ, η οποία βρίσκεται κατά μήκος των ιρακινο-ιορδανικών συνόρων, δήλωσε στο CBS πηγή των ιρακινών μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, ένα ιπτάμενο τάνκερ KC-135 κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από την προσγείωση στο Τελ Αβίβ το βράδυ της Πέμπτης.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν διαθέσιμες καθώς «εξελίσσεται η κατάσταση» και ζήτησε υπομονή καθώς συλλέγονται περισσότερες λεπτομέρειες «για να δοθεί σαφήνεια στις οικογένειες των στρατιωτικών».

Αντικρουόμενες πληροφορίες για τα αίτια

Οι αναφορές για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του είναι ωστόσο αντικρουόμενες, καθώς εκπρόσωπος των ιρανικών δυνάμεων σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι το αεροσκάφος ανεφοδιασμού χτυπήθηκε από αντιαεροπορικά συστήματα άμυνας στο δυτικό Ιράκ.

Ο ιρανικός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε σε ανακοινωθέν το οποίο μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση IRIB, ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο ο οποίος εκτοξεύτηκε από οργανώσεις της «αντίστασης»,προσκείμενες στην Τεχεράνη κι ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν επέζησε. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε λίγο μετά, η ιρακινή πολιτοφυλακή «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ».

Πρόκειται για μία οργάνωση-ομπρέλα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ανεπίσημο δίκτυο σιιτικών ισλαμικών ένοπλων φατριών στο Ιράκ, οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν.

Ένα πλήρωμα πτήσης KC-135 συνήθως περιλαμβάνει τρία έως τέσσερα μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας: έναν πιλότο, έναν συγκυβερνήτη και έναν χειριστή της αντλίας, το άτομο που ανεφοδιάζει με καύσιμα άλλα αεροσκάφη στον αέρα. Ορισμένες αποστολές απαιτούν και πλοηγούς στο πλήρωμα, σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα τζετ μπορούν επίσης να διαμορφωθούν για τη μεταφορά φορτίου και ιατρικών ασθενών. Η Πολεμική Αεροπορία δεν ανέφερε ποια συγκεκριμένη αποστολή εκτελούσαν τα αεροσκάφη που εμπλέκονταν στο περιστατικό της Πέμπτης.

Τα KC-135 είναι από τα παλαιότερα αεροσκάφη στο απόθεμα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με την τελευταία μονάδα να παραδίδεται το 1965, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα τετρακινητήρια αεροσκάφη βασίζονται στο επιβατικό Boeing 707, με 376 μονάδες σε ενεργό υπηρεσία από πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού Κογκρέσου. Έχουν υποστεί σημαντικές αναβαθμίσεις με την πάροδο των ετών, συμπεριλαμβανομένων νέων κινητήρων.

Η απώλεια του ιπτάμενου τάνκερ είναι η τέταρτη γνωστή απώλεια αεροσκάφους στον πόλεμο με το Ιράν. Την περασμένη εβδομάδα, τρία μαχητικά αεροσκάφη F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκαν πάνω από το Κουβέιτ σε ένα σοβαρό περιστατικό φίλιων πυρών και τα έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια.Π

Ο ρόλος των αεροπλάνων ανεφοδιασμού καυσίμων

Τα Stratotanker, μήκους 41,5 μέτρων και με άνοιγμα πτερύγων 40 μέτρων, είναι τετρακινητήρια και έχουν δυνατότητα μεταφοράς φορτίου βάρους 38 τόνων και πλέον, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Δεν γνωρίζουμε τι προκάλεσε την πτώση αυτού του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135, αλλά μια πιθανότητα είναι μια σύγκρουση στον αέρα. Αυτά τα ιπτάμενα τάνκερ παίζουν σημαντικό ρόλο στους πολέμους, διατηρώντας τα μαχητικά αεροσκάφη και τα βομβαρδιστικά εφοδιασμένα με καύσιμα για μάχη, όταν πρέπει να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στον στόχο.

Πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση logistics, με πολλά αεροσκάφη να βρίσκονται ταυτόχρονα στον αέρα, το καθένα από τα οποία χρειάζεται καύσιμα. Ο ανεφοδιασμός περιλαμβάνει την πτήση πολύ κοντά στο αεροσκάφος ανεφοδιασμού, πριν εκτεταθεί και χαμηλώσει ένας ανιχνευτής από το αεροσκάφος ανεφοδιασμού.

Ο πιλότος του αεροσκάφους που ανεφοδιάζεται πετάει προς τον ανιχνευτή και, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα φώτων κάτω από το αεροσκάφος ανεφοδιασμού, επανατοποθετείται έτσι ώστε ο ανιχνευτής να μπορεί κυριολεκτικά να «συνδεθεί» με το μαχητικό. Μόλις γίνει η επαφή, το καύσιμο μεταφέρεται σε μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν 400 αεροσκάφη ανεφοδιασμού

Όλο αυτό το διάστημα, το αεροσκάφος βρίσκεται κυριολεκτικά λίγα μέτρα μακριά από το μεγαλύτερο αεροσκάφος ανεφοδιασμού – σε επιχειρήσεις που συχνά πραγματοποιούνται τη νύχτα.

Απαιτείται σημαντική δεξιότητα από τον πιλότο για να διατηρήσει την επαφή με τον ανιχνευτή, ή σε ορισμένες περιπτώσεις με ένα drogue σε σχήμα φτερού, σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να υπάρχουν πολλά άλλα αεροσκάφη κοντά. Κατά τη διάρκεια των αποστολών ανεφοδιασμού, τα φώτα των αεροσκαφών μπορεί να είναι εντελώς σβηστά για να αποφευχθεί ο εντοπισμός από τον εχθρό.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι αυτό συνέβη πάνω από το Ιράκ, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσο μακριά βρισκόταν από το γειτονικό Ιράν. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, το Στρατηγείο Αεροπορικής Κινητικότητας διαθέτει σχεδόν 400 αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο στόλο του.

