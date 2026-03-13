Πρώτος θάνατος Γάλλου στρατιώτη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Επιβεβαίωση από Μακρόν
Η επίθεση με drones έγινε στη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στο Ερμπίλ στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ
H Γαλλία μετράει την πρώτη απώλειά της στην πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμάνουελ Μακρόν να επιβεβαιώνει τα ξημερώματα της Παρασκευής, με ανάρτησή του, τον θάνατο Γάλλου στρατιώτη από επίθεση drones.
Σύμφωνα με τον γαλλικό στρατό η επίθεση έγινε στο Ερμπίλ στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ σε στρατεύματα που πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική άσκηση.
Ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων «πέθανε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή Ερμπίλ του Ιράκ», έγραψε ο Μακρόν στο X, προσθέτοντας ότι αρκετοί άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν στο περιστατικό και ότι «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις»..