Πρώτος θάνατος Γάλλου στρατιώτη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Επιβεβαίωση από Μακρόν

H Γαλλία μετράει την πρώτη απώλειά της στην πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμάνουελ Μακρόν να επιβεβαιώνει τα ξημερώματα της Παρασκευής, με ανάρτησή του, τον θάνατο Γάλλου στρατιώτη από επίθεση drones.

Σύμφωνα με τον γαλλικό στρατό η επίθεση έγινε στο Ερμπίλ στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ σε στρατεύματα που πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική άσκηση.

Ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων «πέθανε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή Ερμπίλ του Ιράκ», έγραψε ο Μακρόν στο X, προσθέτοντας ότι αρκετοί άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν στο περιστατικό και ότι «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις»..

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Διαβάστε επίσης