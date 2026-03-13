Άδωνις Γεωργιάδης για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Ραν ταν Πλαν» ο Ανδρουλάκης

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ανέφερε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου οκτώ ημέρες μετά από δική του ανάρτηση, με την οποία –όπως σημείωσε– επαινούσε την κριτική που είχε ασκήσει ο βουλευτής στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφαση «υποκριτική» και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τον αφήσει εκτός των εσωκομματικών αντιπαραθέσεων.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας στην πλατφόρμα X αναφέρει:

«Έχοντας ως αφορμή μία ανάρτησή μου με ημερομηνία 04/03/2026, όπου επαινούσα τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο για την κριτική του στον Ισπανό Πρωθυπουργό κ. Σάντσες, ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε σήμερα, 12/03/2026 τον κ. Κωνσταντινόπουλο δηλ. 8 ημέρες μετά…. τον λες και Ραν ταν Πλαν… πρόκειται προφανώς περί υποκρισίας και θα παρακαλούσα τον κύριο Πρόεδρο να με αφήσει έξω από τις εσωκομματικές τους διαμάχες!»

Στη νέα του ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης παρέθεσε και μια παλαιότερη ανάρτησή του που έδινε συγχαρητήρια στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο λόγω του σχολίου που έκανε για την στάση της κυβέρνησης στην κρίση του Ιράν και την αποστολή φρεγατών και F-16 για την υπεράσπιση της Κύπρου.