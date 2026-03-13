Kρυμμένες αναπάντεχες λεπτομέρειες σε διάσημη εικόνα της Παναγίας ηλικίας 500 ετών

Επιστήμονες που μελετούν μία από τις πιο διάσημες θρησκευτικές εικόνες στον κόσμο δήλωσαν ότι ένα μυστηριώδες στοιχείο που κρύβεται στο εσωτερικό της μπορεί να αμφισβητήσει την παραδοσιακή εξήγηση.

Κατά την εξέταση της Tilma της Γουαδελούπης, ενός μανδύα από ίνες κάκτου που πολλοί χριστιανοί πιστεύουν ότι φέρει μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι ανακάλυψαν τουλάχιστον 13 μικροσκοπικές ανθρώπινες φιγούρες ενσωματωμένες στα μάτια.

Οι αντανακλάσεις είναι τόσο μικρές που μπορούν να φανούν μόνο όταν η εικόνα μεγεθύνεται ψηφιακά, σύμφωνα με μια έκθεση με τίτλο «Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της Γουαδελούπης» που δημοσιεύθηκε από την Καθολική Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Τέξας.

Σύμφωνα με την ομάδα, οι φιγούρες μοιάζουν με μάρτυρες που ήταν παρόντες όταν το τεχνούργημα αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά τον 16ο αιώνα, το 1751.

Ο μανδύας είναι κατασκευασμένος από χονδροειδείς ίνες κάκτου maguey, ο οποίος συνήθως αποσυντίθεται μέσα σε λίγες δεκαετίες, αλλά το tilma έχει επιβιώσει για σχεδόν πέντε αιώνες με μικρή φθορά - παρά την έκθεση στον καπνό των κεριών, την υγρασία, τη σκόνη και το χειρισμό από τους προσκυνητές.

Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της εικόνας δεν μπορούσε να εξηγηθεί εύκολα με γνωστές μεθόδους ζωγραφικής του 16ου αιώνα.