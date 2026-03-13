Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός.

Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αρναoύτογλου: Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη κατεβασιά

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Παρασκευή θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Το Σάββατο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη την επικράτεια, καθώς οι νεφώσεις στα Δωδεκάνησα θα υποχωρήσουν.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού την Κυριακή και τη Δευτέρα, με απουσία αξιόλογων φαινομένων. Μόνο το απόγευμα της Κυριακής ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ενδέχεται από το βράδυ της Δευτέρας να ξεκινήσουν βροχές σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, ωστόσο, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, «δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο».

Μετά την Τρίτη 17 Μαρτίου και κυρίως την Τετάρτη 18 Μαρτίου, αναμένεται να εκδηλωθεί καιρική αστάθεια που θα επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία φαίνεται πως θα σημειώσει πτώση, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τη βορειοανατολική Ευρώπη.

Μάλιστα, αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη, με θερμοκρασίες που θα θυμίζουν χειμώνα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Όπως ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου, «τα επόμενα 24ωρα θα δείξουν αν αυτή η ψυχρή αέρια μάζα θα γίνει πιο έντονη ή αν θα φτάσει τελικά πιο εξασθενημένη».

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 13 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Θεσσαλία.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νότια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-03-2026 ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-03-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση τη Δευτέρα όπου θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά την Κυριακή 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά τη Δευτέρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-03-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.