Ανατιμήσεις στις μετακινήσεις: Ακριβαίνουν αεροπορικά - Στο 10% οι αυξήσεις στα ΚΤΕΛ

Υπάρχει πιθανότητα αύξησης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εξαιτίας του υψηλού κόστους των καυσίμων, που αποτελεί περίπου το 50% του λειτουργικού κόστους των πλοίων.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας συνεργάζεται με ακτοπλόους για την μείωση του λειτουργικού κόστους ώστε να αποφευχθούν αυξήσεις στους καταναλωτές.

Η διάρκεια και η ένταση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν το μέγεθος των επιπτώσεων στις τιμές των μετακινήσεων και τον τουρισμό.

Κύμα αυξήσεων στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων καταγράφεται διεθνώς, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ έντονοι είναι οι φόβοι ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και νέες ανατιμήσεις στα ήδη ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Παράλληλα, παρατηρούνται ακυρώσεις πτήσεων, επιβράδυνση στις κρατήσεις και αυξημένη ανησυχία για την πορεία της τουριστικής σεζόν που ξεκινά.

Μετά τις αυστραλιανές αεροπορικές εταιρείες Qantas και Air New Zealand, ακόμη 13 διεθνείς εταιρείες ανακοίνωσαν αυξήσεις στους ναύλους μέσα στον Μάρτιο, μεταξύ των οποίων και οι Air France και KLM για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Την ίδια στιγμή, θεωρείται πιθανό να αυξηθούν και οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς τα καύσιμα αποτελούν περίπου το 50% του λειτουργικού κόστους των πλοίων. Το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ακτοπλόους, αναζητώντας λύσεις ώστε να περιοριστεί το κόστος χωρίς να επιβαρυνθούν οι επιβάτες. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Διονύσης Θεοδωράτος, στόχος είναι να μειωθεί το λειτουργικό κόστος των πλοίων και να αποφευχθεί η μετακύλισή του στους καταναλωτές.

Ανησυχία επικρατεί και στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αγορά του Ισραήλ.

Παράλληλα, σε ισχύ έχουν τεθεί από χθες αυξήσεις στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ, που είχαν αποφασιστεί από το Υπουργείο Μεταφορών πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές των μετακινήσεων αυξήθηκαν κατά 10%, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη που από 48 ευρώ διαμορφώθηκε στα 53 ευρώ, την Αθήνα-Πάτρα από 29 στα 31 ευρώ και την Αθήνα–Ηγουμενίτσα από 45 στα 49 ευρώ.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση των συγκρούσεων στην περιοχή.