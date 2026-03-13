Ανατιμήσεις στις μετακινήσεις: Ακριβαίνουν αεροπορικά - Στο 10% οι αυξήσεις στα ΚΤΕΛ

Οι τιμές των εισιτηρίων των ΚΤΕΛ έχουν ήδη αυξηθεί κατά 10%, ανεξάρτητα από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ανατιμήσεις στις μετακινήσεις: Ακριβαίνουν αεροπορικά - Στο 10% οι αυξήσεις στα ΚΤΕΛ
INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
  • Υπάρχει πιθανότητα αύξησης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εξαιτίας του υψηλού κόστους των καυσίμων, που αποτελεί περίπου το 50% του λειτουργικού κόστους των πλοίων.
  • Το Υπουργείο Ναυτιλίας συνεργάζεται με ακτοπλόους για την μείωση του λειτουργικού κόστους ώστε να αποφευχθούν αυξήσεις στους καταναλωτές.
  • Η διάρκεια και η ένταση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν το μέγεθος των επιπτώσεων στις τιμές των μετακινήσεων και τον τουρισμό.
Snapshot powered by AI

Κύμα αυξήσεων στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων καταγράφεται διεθνώς, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ έντονοι είναι οι φόβοι ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και νέες ανατιμήσεις στα ήδη ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Παράλληλα, παρατηρούνται ακυρώσεις πτήσεων, επιβράδυνση στις κρατήσεις και αυξημένη ανησυχία για την πορεία της τουριστικής σεζόν που ξεκινά.

Μετά τις αυστραλιανές αεροπορικές εταιρείες Qantas και Air New Zealand, ακόμη 13 διεθνείς εταιρείες ανακοίνωσαν αυξήσεις στους ναύλους μέσα στον Μάρτιο, μεταξύ των οποίων και οι Air France και KLM για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Την ίδια στιγμή, θεωρείται πιθανό να αυξηθούν και οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς τα καύσιμα αποτελούν περίπου το 50% του λειτουργικού κόστους των πλοίων. Το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ακτοπλόους, αναζητώντας λύσεις ώστε να περιοριστεί το κόστος χωρίς να επιβαρυνθούν οι επιβάτες. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Διονύσης Θεοδωράτος, στόχος είναι να μειωθεί το λειτουργικό κόστος των πλοίων και να αποφευχθεί η μετακύλισή του στους καταναλωτές.

αεροπλάνο

Ανησυχία επικρατεί και στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αγορά του Ισραήλ.

Παράλληλα, σε ισχύ έχουν τεθεί από χθες αυξήσεις στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ, που είχαν αποφασιστεί από το Υπουργείο Μεταφορών πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές των μετακινήσεων αυξήθηκαν κατά 10%, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη που από 48 ευρώ διαμορφώθηκε στα 53 ευρώ, την Αθήνα-Πάτρα από 29 στα 31 ευρώ και την Αθήνα–Ηγουμενίτσα από 45 στα 49 ευρώ.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση των συγκρούσεων στην περιοχή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η προδιαγεγραμμένη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Τα επεισόδια που είχαν εξοργίσει τη Χαριλάου Τρικούπη και η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135 στο Ιράκ - Το τέταρτο στρατιωτικό αεροσκάφος που χάνουν οι ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πατέντα της Mercedes θέλει να περιορίσει τη ναυτία στο αυτοκίνητο

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτος θάνατος Γάλλου στρατιώτη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Επιβεβαίωση από Μακρόν

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Σημαντική εξέλιξη: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά σε χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο 

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: «Τιτανομαχία» ανάμεσα σε «Sinners» και «Μία μάχη μετά την άλλη» - Ποιος θα επικρατήσει;

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Ραν ταν Πλαν» ο Ανδρουλάκης

07:30WHAT THE FACT

Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται η πιο γρουσούζικη μέρα της χρονιάς

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (13/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατιμήσεις στις μετακινήσεις: Ακριβαίνουν αεροπορικά - Στο 10% οι αυξήσεις στα ΚΤΕΛ

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το παράδοξο της ακρίβειας στα καύσιμα: Μειώθηκε η κίνηση στους δρόμους!

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία των Ρομά: «Δεν θα φύγεις ζωντανή» - Πώς έδωσαν 20λεπτα για λίρες σε ένα από τα θύματα τους

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Μίνι υποβρύχια και καμικάζι θαλάσσια drones – Πώς το Ιράν μπορεί να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης κλοπή από μυστική αμερικανική βάση - Mασκοφόροι έκλεψαν 4 drones

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μαξίμου: «Ο Μητσοτάκης διαμορφώνει την ατζέντα με βάση το συμφέρον της πατρίδας»

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Μαρτίου

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50LIFESTYLE

Από την Ελένη Μενεγάκη στη Σία Κοσιώνη – Τα πρόσωπα της εβδομάδας

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία των Ρομά: «Δεν θα φύγεις ζωντανή» - Πώς έδωσαν 20λεπτα για λίρες σε ένα από τα θύματα τους

05:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Θρίλερ με τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135 των ΗΠΑ στο Ιράκ – Ανελέητοι οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή

06:50LIFESTYLE

Από την Ελένη Μενεγάκη στη Σία Κοσιώνη – Τα πρόσωπα της εβδομάδας

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το παράδοξο της ακρίβειας στα καύσιμα: Μειώθηκε η κίνηση στους δρόμους!

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέλαβε την ευθύνη για τη συντριβή του KC-135 – Σιγή από τις ΗΠΑ

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ήχησαν σειρήνες στη βάση του Ιντσιρλίκ – Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί βουλευτές για την αποστολή F16 στα Κατεχόμενα: «Αδικαιολόγητα προκλητική κίνηση»

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιπτάμενου τάνκερ KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Ιράκ

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ