Το παράδοξο της ακρίβειας στα καύσιμα: Μειώθηκε η κίνηση στους δρόμους!

Οι τιμές στα καύσιμα συνεχίζουν να πατάνε «γκάζι» και αρκετοί οδηγοί τραβούν χειρόφρενο, παρκάρουν τα οχήματά τους και αναζητούν άλλους τρόπους μετακίνησης.

Οι περισσότεροι στρέφονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία όμως φαίνεται να μην χωρούν άλλους.

Η Κατερίνα, όπως και η παρέα της δεν προτιμούν πλέον το αυτοκίνητο για να μεταβούν στην σχολή ή την εργασία τους. Όπως λέει στο MEGA, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα κάνουν το ΙΧ απαγορευτικό.

«Όταν υπάρχουν και βασικά θέματα διαβίωσης είναι άλλο ένα εξτρά το οποίο μας φθάνει στον πάτο», αναφέρει.

Και δεν είναι οι μόνοι. Και η Σοφία εξηγεί πως πλέον συνάδελφοι από τον ίδιο εργασιακό χώρο, χρησιμοποιούν το ίδιο αυτοκίνητο και μοιράζονται τα έξοδα.

«Αυτό που κάνουμε είναι μία λύση ανάγκης, δεν υπάρχει άλλη επιλογή».

Άλλοι πάλι επιλέγουν μηδενικό κόστος μετακίνησης. Με πατίνι ή ποδήλατο.

«Έχει παρατηρηθεί μείωση της κίνησης»

Ώρα 14:30 Η ασφυκτική κατάσταση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας έχει ελαφρώς μεταβληθεί τις τελευταίες ημέρες.

Όπως λένε οι οδηγοί των ΙΧ αλλά και οι επαγγελματίες οδηγοί, το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρήσει μία αισθητή μείωση της κίνησης και στον Κηφισό, όχι τόσο τις ώρες αιχμής όσο τις υπόλοιπες ώρες της μέρας.

Όσο τα σενάρια για περαιτέρω άνοδο στις τιμές των καυσίμων παραμένουν, όλο και περισσότεροι οδηγοί μπαίνουν σε σκέψεις εάν και πότε θα ξεπαρκάρουν το αυτοκίνητό τους.