Το παράδοξο της ακρίβειας στα καύσιμα: Μειώθηκε η κίνηση στους δρόμους!

Όπως λένε οι οδηγοί των ΙΧ αλλά και οι επαγγελματίες οδηγοί, το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρήσει μία αισθητή μείωση της κίνησης και στον Κηφισό

Newsbomb

Το παράδοξο της ακρίβειας στα καύσιμα: Μειώθηκε η κίνηση στους δρόμους!
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι τιμές στα καύσιμα συνεχίζουν να πατάνε «γκάζι» και αρκετοί οδηγοί τραβούν χειρόφρενο, παρκάρουν τα οχήματά τους και αναζητούν άλλους τρόπους μετακίνησης.

Οι περισσότεροι στρέφονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία όμως φαίνεται να μην χωρούν άλλους.

Η Κατερίνα, όπως και η παρέα της δεν προτιμούν πλέον το αυτοκίνητο για να μεταβούν στην σχολή ή την εργασία τους. Όπως λέει στο MEGA, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα κάνουν το ΙΧ απαγορευτικό.

«Όταν υπάρχουν και βασικά θέματα διαβίωσης είναι άλλο ένα εξτρά το οποίο μας φθάνει στον πάτο», αναφέρει.

Και δεν είναι οι μόνοι. Και η Σοφία εξηγεί πως πλέον συνάδελφοι από τον ίδιο εργασιακό χώρο, χρησιμοποιούν το ίδιο αυτοκίνητο και μοιράζονται τα έξοδα.

«Αυτό που κάνουμε είναι μία λύση ανάγκης, δεν υπάρχει άλλη επιλογή».

Άλλοι πάλι επιλέγουν μηδενικό κόστος μετακίνησης. Με πατίνι ή ποδήλατο.

«Έχει παρατηρηθεί μείωση της κίνησης»

Ώρα 14:30 Η ασφυκτική κατάσταση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας έχει ελαφρώς μεταβληθεί τις τελευταίες ημέρες.

Όπως λένε οι οδηγοί των ΙΧ αλλά και οι επαγγελματίες οδηγοί, το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρήσει μία αισθητή μείωση της κίνησης και στον Κηφισό, όχι τόσο τις ώρες αιχμής όσο τις υπόλοιπες ώρες της μέρας.

Όσο τα σενάρια για περαιτέρω άνοδο στις τιμές των καυσίμων παραμένουν, όλο και περισσότεροι οδηγοί μπαίνουν σε σκέψεις εάν και πότε θα ξεπαρκάρουν το αυτοκίνητό τους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:59ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135 στο Ιράκ - Το τέταρτο στρατιωτικό αεροσκάφος που χάνουν οι ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πατέντα της Mercedes θέλει να περιορίσει τη ναυτία στο αυτοκίνητο

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτος θάνατος Γάλλου στρατιώτη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Επιβεβαίωση από Μακρόν

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Σημαντική εξέλιξη: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά σε χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο 

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: «Τιτανομαχία» ανάμεσα σε «Sinners» και «Μία μάχη μετά την άλλη» - Ποιος θα επικρατήσει;

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Ραν ταν Πλαν» ο Ανδρουλάκης

07:30WHAT THE FACT

Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται η πιο γρουσούζικη μέρα της χρονιάς

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (13/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατιμήσεις στις μετακινήσεις: Ακριβαίνουν αεροπορικά - Στο 10% οι αυξήσεις στα ΚΤΕΛ

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το παράδοξο της ακρίβειας στα καύσιμα: Μειώθηκε η κίνηση στους δρόμους!

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία των Ρομά: «Δεν θα φύγεις ζωντανή» - Πώς έδωσαν 20λεπτα για λίρες σε ένα από τα θύματα τους

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Μίνι υποβρύχια και καμικάζι θαλάσσια drones – Πώς το Ιράν μπορεί να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης κλοπή από μυστική αμερικανική βάση - Mασκοφόροι έκλεψαν 4 drones

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μαξίμου: «Ο Μητσοτάκης διαμορφώνει την ατζέντα με βάση το συμφέρον της πατρίδας»

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Μαρτίου

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50LIFESTYLE

Από την Ελένη Μενεγάκη στη Σία Κοσιώνη – Τα πρόσωπα της εβδομάδας

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Ανάσα από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ για την 10η θέση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία των Ρομά: «Δεν θα φύγεις ζωντανή» - Πώς έδωσαν 20λεπτα για λίρες σε ένα από τα θύματα τους

05:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Θρίλερ με τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135 των ΗΠΑ στο Ιράκ – Ανελέητοι οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή

06:50LIFESTYLE

Από την Ελένη Μενεγάκη στη Σία Κοσιώνη – Τα πρόσωπα της εβδομάδας

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το παράδοξο της ακρίβειας στα καύσιμα: Μειώθηκε η κίνηση στους δρόμους!

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέλαβε την ευθύνη για τη συντριβή του KC-135 – Σιγή από τις ΗΠΑ

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ήχησαν σειρήνες στη βάση του Ιντσιρλίκ – Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί βουλευτές για την αποστολή F16 στα Κατεχόμενα: «Αδικαιολόγητα προκλητική κίνηση»

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιπτάμενου τάνκερ KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Ιράκ

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ