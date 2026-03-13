Όσκαρ 2026: «Τιτανομαχία» ανάμεσα σε «Sinners» και «Μία μάχη μετά την άλλη» - Ποιος θα επικρατήσει;
Τα μεγάλα φαβορί και οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής - Μία «ανάσα» από την κορυφαία «γιορτή» του κινηματογράφου
Οι ταινίες «Sinners» του Ryan Coogler και «Μία Μάχη μετά την Άλλη» του Paul Thomas Anderson φαίνεται ότι θα έχουν μια θριαμβευτική βραδιά στην 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2026, αλλά ποια από τις δύο θα αναδειχθεί τελικά η μεγάλη νικήτρια;
Και οι δύο ταινίες κυριάρχησαν στις υποψηφιότητες της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Το «Sinners» απέσπασε αριθμό-ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων για Όσκαρ, ενώ ακολουθεί το «One Battle After Another» με 13 υποψηφιότητες.
Τα 98α Όσκαρ θα απονεμηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theater στο Ovation Hollywood στο Λος Άντζελες, με παρουσιαστή τον Conan O’Brien. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και θα είναι διαθέσιμη και μέσω Hulu, ξεκινώντας στη 1:00 π.μ. (ξημερώμτα Δευτέρας 16 Μαρτίου ώρα Ελλάδος).
Πριν από την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, το «Μία Μάχη μετά την Άλλη» είχε κερδίσει τα κορυφαία βραβεία από αρκετές ενώσεις κριτικών κινηματογράφου. Ωστόσο, παρότι τα βραβεία των κριτικών μπορούν να αυξήσουν την προβολή μιας ταινίας κατά τη διάρκεια της σεζόν, δεν εγγυώνται απαραίτητα νίκη στα Όσκαρ.
Εξάλλου, εκείνοι που ψηφίζουν για τα Όσκαρ είναι τα μέλη της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS) — και όχι οι δημοσιογράφοι.
Για αυτόν τον λόγο, η καλύτερη ένδειξη για το ποιοι μπορεί να είναι οι μεγάλοι νικητές την Κυριακή επηρεάζεται συνήθως από τα αποτελέσματα των βραβείων των επαγγελματικών ενώσεων του κλάδου (παραγωγών, σκηνοθετών, ηθοποιών, σεναριογράφων κ.ά.), καθώς και από τα BAFTA, τα οποία —όπως και τα Όσκαρ— ψηφίζονται από επαγγελματίες του χώρου.
Τα Όσκαρ θα είναι μια μάχη ανάμεσα στο «Sinners» και το «One Battle After Another»
Το αρχικό «κύμα» βραβείων από τις επαγγελματικές ενώσεις του χώρου ευνόησε το «Μία Μάχη μετά την Άλλη», όμως η δυναμική άλλαξε σημαντικά υπέρ του «Sinners» την 1η Μαρτίου, μετά την ολοκλήρωση των Actor Awards που παρουσιάζονται από το SAG-AFTRA. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η αλλαγή ήρθε πολύ αργά στη διαδικασία της ψηφοφορίας για να επηρεάσει το αποτέλεσμα της Κυριακής.
Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες των Όσκαρ 2026:
Καλύτερη Ταινία
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Σκηνοθεσία
- Hamnet – Chloé Zhao
- Marty Supreme – Josh Safdie
- One Battle after Another – Paul Thomas Anderson
- Sentimental Value – Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
Α’ Ανδρικός Ρόλος
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle after Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
Α’ Γυναικείος Ρόλος
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Β’ Ανδρικός Ρόλος
- Benicio Del Toro – One Battle after Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle after Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Β’ Γυναικείος Ρόλος
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle after Another
Πρωτότυπο Σενάριο
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Διασκευασμένο Σενάριο
- Bugonia (Will Tracy)
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle after Another
- Train Dreams
Διεθνής Ταινία
- Brazil – The Secret Agent
- France – It Was Just an Accident
- Norway – Sentimental Value
- Spain – Sirāt
- Tunisia – The Voice of Hind Rajab
Ταινία Κινουμένων Σχεδίων (Animation)
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Tαινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους
- Πεταλούδα
- Αιώνια πράσινο
- Το κορίτσι που έκλαιγε μαργαριτάρια
- Σχέδιο Συνταξιοδότησης
- Οι Τρεις Αδελφές
Ντοκιμαντέρ
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting through Rocks
- Mr. Nobody against Putin
- The Perfect Neighbor
Πρωτότυπη μουσική επένδυση
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Τραγούδι
- “Dear Me” – Relentless
- “Golden” – KPop Demon Hunters
- “I Lied To You” – Sinners
- “Sweet Dreams Of Joy” – Viva Verdi!
- “Train Dreams” – Train Dreams
Διεύθυνση Φωτογραφίας
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- Sinners
- Train Dreams
Μοντάζ
- F1
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- Sentimental Value
- Sinners
Σκηνογραφία (Production Design)
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- Sinners
Μακιγιάζ & Κομμώσεις
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Ήχος
- F1
- Frankenstein
- One Battle after Another
- Sinners
- Sirāt
Οπτικά Εφέ (VFX)
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- The Secret Agent
- Sinners
Καλύτερα κοστούμια
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and Are Gone
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness