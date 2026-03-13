Όσκαρ 2026: «Τιτανομαχία» ανάμεσα σε «Sinners» και «Μία μάχη μετά την άλλη» - Ποιος θα επικρατήσει;

Οι ταινίες «Sinners» του Ryan Coogler και «Μία Μάχη μετά την Άλλη» του Paul Thomas Anderson φαίνεται ότι θα έχουν μια θριαμβευτική βραδιά στην 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2026, αλλά ποια από τις δύο θα αναδειχθεί τελικά η μεγάλη νικήτρια;

Και οι δύο ταινίες κυριάρχησαν στις υποψηφιότητες της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Το «Sinners» απέσπασε αριθμό-ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων για Όσκαρ, ενώ ακολουθεί το «One Battle After Another» με 13 υποψηφιότητες.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Sinners»

Τα 98α Όσκαρ θα απονεμηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theater στο Ovation Hollywood στο Λος Άντζελες, με παρουσιαστή τον Conan O’Brien. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και θα είναι διαθέσιμη και μέσω Hulu, ξεκινώντας στη 1:00 π.μ. (ξημερώμτα Δευτέρας 16 Μαρτίου ώρα Ελλάδος).

Πριν από την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, το «Μία Μάχη μετά την Άλλη» είχε κερδίσει τα κορυφαία βραβεία από αρκετές ενώσεις κριτικών κινηματογράφου. Ωστόσο, παρότι τα βραβεία των κριτικών μπορούν να αυξήσουν την προβολή μιας ταινίας κατά τη διάρκεια της σεζόν, δεν εγγυώνται απαραίτητα νίκη στα Όσκαρ.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Μία μάχη μετά την άλλη»

Εξάλλου, εκείνοι που ψηφίζουν για τα Όσκαρ είναι τα μέλη της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS) — και όχι οι δημοσιογράφοι.

Για αυτόν τον λόγο, η καλύτερη ένδειξη για το ποιοι μπορεί να είναι οι μεγάλοι νικητές την Κυριακή επηρεάζεται συνήθως από τα αποτελέσματα των βραβείων των επαγγελματικών ενώσεων του κλάδου (παραγωγών, σκηνοθετών, ηθοποιών, σεναριογράφων κ.ά.), καθώς και από τα BAFTA, τα οποία —όπως και τα Όσκαρ— ψηφίζονται από επαγγελματίες του χώρου.

Τα Όσκαρ θα είναι μια μάχη ανάμεσα στο «Sinners» και το «One Battle After Another»

Το αρχικό «κύμα» βραβείων από τις επαγγελματικές ενώσεις του χώρου ευνόησε το «Μία Μάχη μετά την Άλλη», όμως η δυναμική άλλαξε σημαντικά υπέρ του «Sinners» την 1η Μαρτίου, μετά την ολοκλήρωση των Actor Awards που παρουσιάζονται από το SAG-AFTRA. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η αλλαγή ήρθε πολύ αργά στη διαδικασία της ψηφοφορίας για να επηρεάσει το αποτέλεσμα της Κυριακής.

Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες των Όσκαρ 2026:

Καλύτερη Ταινία

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Σκηνοθεσία

Hamnet – Chloé Zhao

Marty Supreme – Josh Safdie

One Battle after Another – Paul Thomas Anderson

Sentimental Value – Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle after Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Benicio Del Toro – One Battle after Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle after Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle after Another

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

Bugonia (Will Tracy)

Frankenstein

Hamnet

One Battle after Another

Train Dreams

Διεθνής Ταινία

Brazil – The Secret Agent

France – It Was Just an Accident

Norway – Sentimental Value

Spain – Sirāt

Tunisia – The Voice of Hind Rajab

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων (Animation)

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Tαινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

Πεταλούδα

Αιώνια πράσινο

Το κορίτσι που έκλαιγε μαργαριτάρια

Σχέδιο Συνταξιοδότησης

Οι Τρεις Αδελφές

Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting through Rocks

Mr. Nobody against Putin

The Perfect Neighbor

Πρωτότυπη μουσική επένδυση

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Τραγούδι

“Dear Me” – Relentless

“Golden” – KPop Demon Hunters

“I Lied To You” – Sinners

“Sweet Dreams Of Joy” – Viva Verdi!

“Train Dreams” – Train Dreams

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle after Another

Sinners

Train Dreams

Μοντάζ

F1

Marty Supreme

One Battle after Another

Sentimental Value

Sinners

Σκηνογραφία (Production Design)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

Sinners

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle after Another

Sinners

Sirāt

Οπτικά Εφέ (VFX)

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sinners

Καλύτερα κοστούμια

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

