Κάθριν Ο’ Χάρα: Τιμήθηκε μεταθανάτια με το Α’ Γυναικείου Ρόλου σε μια συγκινητική βραδιά στα SAG

Στη μεγάλη βραδιά των Actor Awards 2026 (SAG), λίγες ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη απονομή των Όσκαρ, ξεχώρισε - ανάμεσα στις σημαντικές διακρίσεις της βραδιάς – η τιμητική βράβευση της Κάθριν Ο' Χάρα για την ερμηνεία της στην κωμική σειρά The Studio.

Η σειρά της Apple Tv κυριάρχησε στις κωμικές κατηγορίες, αποσπώντας τρία βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό του Καλύτερου Συνόλου (Best Ensemble).

Η Κάθριν Ο' Χάρα, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο, τιμήθηκε μετά θάνατον για την ερμηνεία της, με τον δημιουργίο του «The Studio», Σεθ Ρόγκεν να παραλαμβάνει το βραβείο εκ μέρους της μέσα σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η συγκεκριμένη βράβευση συγκίνησε τους παρευρισκόμενους στην τελετή και ιδιαίτερα τις γυναίκες που ήταν συνυποψήφιες στην ίδια κατηγορία (Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά), σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς.

«Χαρισματική, γενναιόδωρη και βαθιά διαισθητική»

Η Κάθριν Ο’ Χάρα, έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου και ο θάνατός της αποδόθηκε σε πνευμονική εμβολή. Η Καναδή ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, σε ηλικία 71 ετών.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, η πνευμονική εμβολή αφορά θρόμβο αίματος στους πνεύμονες. Ως μακροχρόνια υποκείμενη αιτία καταγράφεται καρκίνος του ορθού, για τον οποίο η Ο’ Χάρα φέρεται να λάμβανε θεραπεία από τον Μάρτιο του 2025. Η ασθένεια δεν είχε γίνει γνωστή στο κοινό όσο η ηθοποιός βρισκόταν εν ζωή.

Ο Σεθ Ρόγκεν, είχε αποχαιρετήσει δημόσια την Κάθριν με ανάρτησή του στο Instagram, δηλώνοντας συντετριμμένος και χαρακτηρίζοντάς την «χαρισματική, γενναιόδωρη και βαθιά διαισθητική».

Η Ο' Χάρα είχε ήδη διαγνωστεί με μια πάθηση πριν από χρόνια. Πρόκειται για μια συγγενή ανωμαλία που ονομάζεται situs inversus, στην οποία τα εσωτερικά της όργανα βρίσκονται σε αντίστροφη θέση σε σχέση με την κανονική ανατομία.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη πάθηση δεν σχετίζεται με τον θάνατό της, καθώς το situs inversus δεν θεωρείται απειλητικό για τη ζωή και στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν προκαλεί συμπτώματα.

