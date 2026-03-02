Τραμπ για Χαμενεΐ: «Τον έφαγα πριν με φάει αυτός»

«Προσπάθησαν (σ.σ. να με σκοτώσουν) δύο φορές. Ε, τον πρόλαβα εγώ πρώτος», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο του ABC News

Ειρήνη Κοστιούκ

Τραμπ για Χαμενεΐ: «Τον έφαγα πριν με φάει αυτός»

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

ΑΡ/Αρχείου
«Τον έφαγα πριν με φάει αυτός». Αυτό φαίνεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο του ABC News, σχετικά με τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου από τις ισραηλινοαμερικάνικες επιθέσεις στο Ιράν.

«Προσπάθησαν (σ.σ. να με σκοτώσουν) δύο φορές. Ε, τον πρόλαβα εγώ πρώτος», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ του ABC News.

Αναφορικά με το ποιος θα αναλάβει την εξουσία στο Ιράν τώρα που ο Χαμενεΐ έχει σκοτωθεί, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η επίθεση ήταν τόσο επιτυχημένη που εξόντωσε τους περισσότερους υποψηφίους. «Δεν θα είναι κανένας από αυτούς που σκεφτόμασταν, γιατί είναι όλοι νεκροί», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην διάρκεια που μπορεί να έχει ο πόλεμος στο Ιράν, ο Τραμπ πιστεύει ότι θα είναι «μια επιχείρηση 4 ή 5 εβδομάδων. Μπορεί να είναι και λιγότερο, αλλά είμαι προετοιμασμένος και για το αν θα κρατήσει περισσότερο».

Τέλος, μιλώντας για τους 3 Αμερικανούς που σκοτώθηκαν, είπε: «Έχουμε πόλεμο και στον πόλεμο, υπάρχουν απώλειες».

