Κύπρος: Το drone τύπου Shahed που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Snapshot Το drone τύπου Shahed, ιρανικής κατασκευής, έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου προκαλώντας περιορισμένες υλικές ζημιές.

Το drone Shahed είναι μη επανδρωμένο και λειτουργεί ως όπλο καμικάζι με εκρηκτική κεφαλή που αυτοκαταστρέφεται κατά την πρόσκρουση.

Τα Shahed έχουν μεγάλη εμβέλεια, καθοδηγούνται μέσω GPS/INS και χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές.

Drones Shahed χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου προκάλεσαν σημαντικές ζημιές με χαμηλό κόστος.

Η επίθεση στο Ακρωτήρι υπογραμμίζει τη γεωστρατηγική σημασία της βάσης και τον αυξανόμενο ρόλο των προηγμένων μη επανδρωμένων μέσων στη σύγχρονη πολεμική τακτική.

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκάλεσε η επίθεση εναντίον της βρετανικής βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Όπως δήλωσε άμεσα ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, «drone τύπου Shahed έπληξε τη RAF Ακρωτηρίου», τονίζοντας ωστόσο πως «η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Το drone τύπου Shahed που έπληξε τη βάση προκάλεσε μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για δεύτερο ίδιο drone που όμως αναχαιτίστηκε άμεσα.

Ουκρανός στρατιώτης επιθεωρή θραύσματα drone Shahed

Τι είναι το drone τύπου Shahed

Το drone τύπου Shahed είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος ιρανικής κατασκευής, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια σε πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη.

Τα Shahed ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων «loitering munitions» ή drones καμικάζι. Σε αντίθεση με τα κλασικά UAV αναγνώρισης, δεν επιστρέφουν στη βάση τους. Είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν εκρηκτική κεφαλή και να πλήττουν απευθείας τον στόχο τους, αυτοκαταστρεφόμενα κατά την πρόσκρουση.

Κατασκευάζονται στο Ιράν και θεωρούνται σχετικά χαμηλού κόστους σε σύγκριση με τους πυραύλους cruise ή άλλες κατευθυνόμενες βολές ακριβείας. Αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά ως μέσο μαζικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών.

Shahed: Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιχειρησιακή χρήση

Ορισμένες εκδόσεις της οικογένειας Shahed διαθέτουν εμβέλεια που φτάνει αρκετές εκατοντάδες ή και πάνω από 1.000 χιλιόμετρα, ανάλογα με το μοντέλο. Καθοδηγούνται μέσω συστημάτων πλοήγησης (GPS/INS) και μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να πλήξουν προκαθορισμένες συντεταγμένες.

Τα drones αυτού του τύπου έγιναν ιδιαίτερα γνωστά λόγω της εκτεταμένης χρήσης τους από τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, όπου χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και αστικές υποδομές. Η χρήση τους έχει καταδείξει τη δυνατότητα πρόκλησης σημαντικών ζημιών με σχετικά περιορισμένο οικονομικό κόστος.

Drone Shahed που έχει υποστεί σε ζημιά

Η χρήση drone Shahed εναντίον της βάσης στο Ακρωτήρι αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου και του ρόλου της βρετανικής βάσης στις επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Παρότι οι λεπτομέρειες για το περιστατικό, την προέλευση και τον υπεύθυνο της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, η πιθανή χρήση ενός τέτοιου οπλικού συστήματος υπογραμμίζει τη διάχυση προηγμένων μη επανδρωμένων μέσων σε περιφερειακές συγκρούσεις και τον αυξανόμενο ρόλο τους στη σύγχρονη πολεμική τακτική.

