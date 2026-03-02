Απίστευτο: Ένα στα πέντε αυτοκίνητα χωρίς… κινητήρα

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι, τον Ιανουάριο του 2026, σχεδόν ένα στα πέντε νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά δεν διέθετε θερμικό κινητήρα.

