Το Ιράν χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία χτύπησε το Ιράν το πρωί της Δευτέρας.

Βίντεο από την περιοχή που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν στήλες πυκνού καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε πως επρόκειτο για επίθεση με δύο drones. Τα drones «προσπάθησαν να επιτεθούν» στο διυλιστήριο Ρας Τανούρα το πρωί της Δευτέρας αλλά αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. Οι ίδιες πηγές αποδίδουν τις φλόγες και τους καπνούς στην πτώση συντριμμιών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναχαίτισης, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για χτύπημα στις εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία. Βίντεο δείχνουν εργαζόμενους να εκκενώνουν τις εγκαταστάσεις πανικόβλητοι.

Διαβάστε επίσης