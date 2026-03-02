Κουβέιτ: «Αριθμός» στρατιωτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ συνετρίβησαν στην επικράτεια της χώρας

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ δήλωσε ότι σήμερα το πρωί συνετρίβη ένας «αριθμός» στρατιωτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ, και επιβεβαίωσε την πλήρη ασφάλεια των πληρωμάτων τους.

Εξήγησε ότι οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν αμέσως διαδικασίες έρευνας και διάσωσης, στο πλαίσιο των οποίων τα πληρώματα εκκενώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας τους και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, σημειώνοντας ότι η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Footage circulating online shows a US fighter jet crashing in Kuwait.



Details about the incident remain limited, and officials have not yet confirmed the cause of the crash.



The pilot seems to have ejected safely and was seen parachuting to the ground before being put into the… pic.twitter.com/Q5ftYDFyFR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 2, 2026

Ο επίσημος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι πραγματοποιήθηκε άμεσος συντονισμός με τις συμμαχικές αμερικανικές δυνάμεις σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος και λήφθηκαν κοινά μέτρα.

Επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τις έρευνες για τον προσδιορισμό των αιτίων του συμβάντος, καλώντας να λαμβάνονται πληροφορίες από τις επίσημες πηγές.

بيان رقم 7



صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.



وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم… pic.twitter.com/HYX3LGqEX1 — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2026

