Κουβέιτ: «Αριθμός» στρατιωτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ συνετρίβησαν στην επικράτεια της χώρας
Τα πληρώματα είναι ασφαλή, συμπλήρωσε το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ δήλωσε ότι σήμερα το πρωί συνετρίβη ένας «αριθμός» στρατιωτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ, και επιβεβαίωσε την πλήρη ασφάλεια των πληρωμάτων τους.
Εξήγησε ότι οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν αμέσως διαδικασίες έρευνας και διάσωσης, στο πλαίσιο των οποίων τα πληρώματα εκκενώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας τους και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, σημειώνοντας ότι η κατάστασή τους είναι σταθερή.
Ο επίσημος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι πραγματοποιήθηκε άμεσος συντονισμός με τις συμμαχικές αμερικανικές δυνάμεις σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος και λήφθηκαν κοινά μέτρα.
Επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τις έρευνες για τον προσδιορισμό των αιτίων του συμβάντος, καλώντας να λαμβάνονται πληροφορίες από τις επίσημες πηγές.