Καθημερινή πλέον η σύσκεψη υπό τον Δένδια στο ΥΠΕΘΑ για όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, έχοντας ενεργοποιήσει όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας έχει συγκαλέσει στην αίθουσα του συμβουλίου αρχηγών Γενικών Επιτελείων σύσκεψη για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται σε πλήρη ανάφλεξη μετά την επίθεση που πραγματοποιήσαν Ισραηλινοί συνεπικουρούμενοι από τους Αμερικανούς στο Ιράν για την εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ και των υπολοίπων.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιείται κάθε μέρα περίπου στις 8 το πρωί για το επόμενο διάστημα για όσο καιρό παραμένει ανεξέλεγκτη η κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου.