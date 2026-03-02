Επίθεση κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι: Εικόνες κατέγραψαν το πλήγμα

Εικόνες από κάμερες ασφαλείας και κάμερες καιρού κατέγραψαν το πλήγμα που δέχθηκε η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Σύμφωνα με τις εικόνες αυτές, που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν καταγραφεί τέσσερις ξεχωριστές επιθέσεις από τις 9 τη νύχτα έως τις 5 τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα.

Η ιστοσελίδα Kitasweather, διαθέτει κάμερες στην περιοχή Πισσούρι, οι οποίες φαίνεται ότι κατέγραψαν τέσσερις ξεχωριστές επιθέσεις, από τις 8:59 τη νύχτα έως τις 5:15 τα ξημερώματα. «Πολλαπλά αιωρούμενα αντικείμενα (πολύ πιθανόν drone/πύραυλοι) πάνω από την Αγγλική Βάση Ακρωτηρίου κατέγραψε η κάμερα μας από το Πισσούρι κατά την διάρκεια της νύχτας. Κάποια φαίνεται να αναχαιτίζονται και άλλα να πέφτουν στο έδαφος», αναφέρει η ιστοσελίδα σε ανάρτησή της στο facebook.

Διαβάστε επίσης