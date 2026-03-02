Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη χώρα στην ΕΕ σε κόστη ενέργειας

Σύμφωνα με νέα λεπτομερή επεξεργασία του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάδα είναι η Ελλάδα είναι η 4η ακριβότερη χώρα στην Ε.Ε. σε κόστη ενέργειας και προμήθειας. Η Ομάδα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα διαψεύδει με τη νέα του επεξεργασία το κυβερνητικό αφήγημα για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και επιβεβαιώνει με στοιχεία τη δυσκολία των νοικοκυριών να πληρώσουν τους λογαριασμούς.

Το Ινστιτούτο επισημαίνει τα όσα είχε απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για το ίδιο θέμα ότι «τα τιμολόγια ενέργειας των ελληνικών νοικοκυριών είναι 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Απαντώντας σε αυτόν τον ισχυρισμό, το Ινστιτούτο Τσίπρα επισημαίνει ότι «το αφήγημα περί "φθηνής ενέργειας" στην Ελλάδα είναι εντελώς ανακριβές και παραπλανητικό».

Μάλιστα, με ειδικό γράφημα τονίζει ότι «ιστορικά, οι τιμές λιανικής στην Ελλάδα κινούνται σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που καθιστά το -21% του 2025 όχι κάποια καινοφανή επιτυχία, αλλά μάλλον υποχώρηση σε σχέση με το παρελθόν». Μάλιστα επισημαίνει ότι «η ανάλυση της περιόδου 2015-2019 δείχνει σταδιακή αύξηση της απόκλισης (δηλαδή μείωση του κόστους για την Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη των 27), αγγίζοντας το -26% και το -28% στο τέλος του 2019, πράγμα που σημαίνει ότι η τρέχουσα απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έχει στην πραγματικότητα συρρικνωθεί. Η Ελλάδα μετά το 2019 προσεγγίζει στην ακρίβεια λιανικών τιμών τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και μόνο από το 2023 και μετά υπήρξε επιστροφή στο -20%, κατά μέσο όρο, που και πάλι είναι σαφώς χειρότερο από τις τιμές των τελευταίων ετών της περιόδου 2015-2019».

Απόκλιση τιμών λιανικής Ελλάδας και Ευρώπης των 27. Με πορτοκαλί χρώμα η περίοδος 2015-2019.

«Οι λογαριασμοί λένε την πραγματικότητα»

Το Ινστιτούτο επισημαίνει ότι πέρα από τους πίνακες και τα ποσοστά, υπάρχει η ωμή πραγματικότητα που αντικρίζει ο καθένας μας μόλις ανοίξει τον φάκελο του λογαριασμού.

«Είναι το ρεύμα στην Ελλάδα φθηνό; Η απάντηση είναι, φυσικά και όχι. Οι πολίτες δεν ζουν σε μια ψευδαίσθηση. Ζουν σε μια καθημερινότητα όπου το ρεύμα έχει μετατραπεί από βασικό αγαθό σε είδος πολυτελείας. Αν κάποιος συγκρίνει έναν λογαριασμό του 2018 με έναν σημερινό, η διαφορά είναι σοκαριστική. Με βάση τα δεδομένα της Eurostat, η λιανική τιμή του ρεύματος για τα νοικοκυριά το 1ο εξάμηνο του 2025 είναι αυξημένη κατά 46% σε σχέση με το 2019 (226.3 €/MWh το 1ο εξάμηνο 2025 έναντι 155.1 €/MWh το 2019). Η τάση παγίωσης των αυξήσεων σε σχέση με το 2019 σε επίπεδα άνω του 40% είναι η νέα πραγματικότητα», τονίζει το Ινστιτούτο.

Τιμές λιανικής με όρους αγοραστικής δύναμης (PPS) – Α’ Εξάμηνο 2025

Στο παραπάνω σχήμα, φαίνεται η σύγκριση των τιμών λιανικής για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 1ο εξάμηνο του 2025, λαμβάνοντας υπόψη την αγοραστική δύναμη των πολιτών κάθε χώρας. «Η κατάσταση εδώ έχει μεταβληθεί σημαντικά. Η Ελλάδα, αν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη, προσεγγίζει απόλυτα το επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δηλαδή υψηλότερες τιμές λιανικής. Ακόμα και αυτό το γράφημα όμως, δεν αποτυπώνει πλήρως τη σχετική θέση της Ελλάδας όσον αφορά το πραγματικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς συγχωνεύει το κόστος ενέργειας με τους φόρους και τις επιδοτήσεις, οι οποίοι διαφέρουν αισθητά από χώρα σε χώρα», αναφέρει το Ινστιτούτο.

4η ακριβότερη χώρα η Ελλάδα

Το Ινστιτούτο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι η 4η ακριβότερη χώρα στην Ε.Ε. σε κόστη ενέργειας και προμήθειας.

«Απομονώνοντας το καθαρό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας (δείκτης ”Energy and Supply” από το σετ δεδομένων nrg_pc_204_c της Eurostat), διαπιστώνουμε ότι το ρεύμα, ως προϊόν, είναι 11% ακριβότερο στη Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν μάλιστα συνυπολογιστεί η αγοραστική δύναμη, η πραγματική επιβάρυνση εκτινάσσεται στο +40% έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 4η ακριβότερη θέση της Ε.Ε. (Σχήμα 4). Τα στοιχεία αφορούν το έτος 2024, καθώς η Eurostat δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τα δεδομένα του έτους 2025 για αυτόν τον δείκτη», αναφέρει ο φορέας του πρώην πρωθυπουργού και καταλήγει:

«Σε όρους αγοραστικής δύναμης, η τελική λιανική τιμή που πληρώνει ένας πολίτης δεν είναι καθόλου φτηνή και προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, το υψηλό κόστος του ρεύματος ως προϊόν συνεχίζει να επιβαρύνει την οικονομία και, στην πραγματικότητα, μετακυλίεται έμμεσα πάλι στους ίδιους τους πολίτες, καθώς οι επιδοτήσεις χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους που προέρχονται από τη φορολόγησή τους. Έτσι, το αφήγημα περί «φθηνής ενέργειας στην Ελλάδα» αποδεικνύεται εντελώς ανακριβές».

Σύγκριση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας με όρους αγοραστικής δύναμης (PPS, Στοιχεία 2024)

