Με ενέργεια, εθνικά, υποκλοπές ξεκινά σήμερα η μάχη Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού.

Σήμερα στις 9:30 το πρωί αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με φόντο όχι μόνο τα ενεργειακά ζητήματα, αλλά και γύρω από τις δικαστικές εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών καθώς και τα ελληνοτουρκικά μετά τις απαντήσεις που έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Σχετικά με την απόφαση της Δικαιοσύνης για τις υποκλοπές ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει ότι η απόφαση αποδεικνύει με τον πλέον ξεκάθαρο και προφανή τρόπο ότι όσοι μιλούσαν για δήθεν «παρεμβάσεις» στη δικαιοσύνη, βρίσκονταν εκτός πραγματικότητας.

Θα αποφύγει βεβαίως να την σχολιάσει όμως θα επαναλάβει ότι «η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη χώρα μας είναι κατοχυρωμένη και οι αποφάσεις της δεν μπορούν να κρίνονται α λα καρτ, όπως δυστυχώς επιχειρούν κατά περίπτωση τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Θα πετάξει το γάντι στον Ανδρουλάκη

Ο κ. Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες θα πετάξει το γάντι στο Νίκο Ανδρουλάκη και θα του ζητήσει να απαντήσει «αν τελικά εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. Γιατί εμείς στην κυβέρνηση και στη ΝΔ την εμπιστευόμαστε εν συνόλω σε όλες της τις αποφάσεις».

Ο πρωθυπουργός θα αποκρούσει τις κατηγορίες για συγκάλυψη της υπόθεσης και θα υπενθυμίσει ότι η συγκεκριμένη απόφαση, σε πρώτο βαθμό, αφορά ιδιώτες και μάλιστα είναι σε συνέχεια έρευνας του Αρείου Πάγου. Υπενθυμίζεται πως για την έρευνα αυτή, τότε, εν συνόλω από την αντιπολίτευση, είχαν κάνει λόγο για συγκάλυψη καθώς είχε καταλήξει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες για τους κρατικούς λειτουργούς και φορείς και είχε παραπέμψει τους εν λόγω ιδιώτες σε δίκη τονίζοντας παράλληλα πως σε θεσμικό επίπεδο η κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε να αυστηροποιήσει το νομικό καθεστώς των επισυνδέσεων και έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να έχει ένα πολύ πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό και πιο θωρακισμένο νομικό πλαίσιο.

Αναμένεται να υπενθυμίσει όλα όσα έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της διαφάνειας επί του ζητήματος των νομίμων επισυνδέσεων, ψηφίζοντας το 2022 τον νόμο 5002 για την περαιτέρω διασφάλιση των επικοινωνιών, την αυστηροποίηση του πλαισίου για άρση του απορρήτου, ιδίως για τα πολιτικά πρόσωπα και την καθολική απαγόρευση εμπορίας και χρήσης παράνομων λογισμικών.

«Ενώ έως το 2022 την άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφαλείας μπορούσε να αιτηθεί κάθε δημόσια αρχή, πλέον τέτοια αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνο η ΕΥΠ και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία», θα τονίσει ο κ. Μητσοτάκης και θα υπογραμμίσει ότι πλέον για να εγκριθεί η άρση απορρήτου για λόγους εθνικής ασφαλείας από την ΕΥΠ ή την ΕΛ.ΑΣ απαιτείται έγκριση όχι μόνο από τον Εισαγγελέα της ΕΥΠ ή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Βίας της ΕΛ.ΑΣ αλλά και από δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος είναι Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή Εισαγγελέας Εφετών.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να στρέψει τα βέλη του κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «πριν από ένα μήνα περίπου είχε ξανά προαναγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση. Τελικά δεν κατέθεσε το σχετικό αίτημα. Ελπίζουμε τώρα να το καταθέσει».

Στο ίδιο μήκος κύματος θα προσθέσει ότι «αν ο κ. Ανδρουλάκης ότι υπάρχουν νέα στοιχεία, τότε εδώ είμαστε να ακούσουμε την πρότασή του αυτή. Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε για κάτι το οποίο είναι υποθετικό. Όπως και να έχει, τίποτα δεν έχουμε απορρίψει από πριν. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δογματική αντιμετώπιση που έχει η αντιπολίτευση».

«Ροντέο» η Βουλή

Σε κάθε περίπτωση στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει τη Βουλή και την δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο, σε μια αέναη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. «Όχι γιατί θέλει να βρει την αλήθεια. Την αλήθεια τη βρίσκει από ό,τι φαίνεται πάντα η δικαιοσύνη. Αλλά γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο να υποκαταστήσει την ένδεια πολιτικών θέσεων και κοστολογημένο προτάσεων», όπως επισήμανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης.

Ο Τσίπρας… δικαστής

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρίσκεται και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας όπου με αφορμή την απόφαση του πρωτοδικείου έβαλε στο κάδρο των ευθυνών τους κύριους Μητσοτάκη και Δημητριάδη. Όμως στην Ηρώδου Αττικού 19 τονίζουν ότι ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί είναι ο Τσίπρας:

«Ο κ. Τσίπρας, αφού απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την ετυμηγορία των πολιτών, ίσως έχει αποφασίσει να «γυρίσει» την καριέρα του σε δικαστής ή εισαγγελέας. Δυστυχώς δεν προλαβαίνει γιατί έχει ξεπεράσει το όριο που μπορεί να δώσει στο δικαστικό σώμα. Βέβαια, δεν απορούμε με τη λογική του να κάνει το δικαστή και τον εισαγγελέα, γιατί ήταν ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, όπως έχει παραδεχτεί ο δικός του, υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής και έδιναν εντολές από το Μαξίμου στη Δικαιοσύνη. Και είναι και ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη. Άρα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολιτευτικής Ελλάδας που θεωρώ ότι μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Ο τελευταίος μπορεί να κάνει υποδείξεις για ζητήματα κράτους δικαίου, είναι ο πρωθυπουργός των 13- 0 και των παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης».

Σφοδρή επίθεση σε Σαμαρά

Ο κ. Μητσοτάκης λένε γαλάζια στελέχη θα απαντήσει σήμερα σε όλα τα ζητήματα όπως έκανε χθες και έναντι των αιτιάσεων του Αντώνη Σαμαρά τον οποίο χαρακτήρισε «επαγγελματία ανησυχούντα».

«Ας μην ταράζονται κάποιοι «επαγγελματίες ανησυχούντες» και ας μη αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρείες». Ο κ. Μητσοτάκης με σκληρό ύφος φωτογραφίζοντας τον κ. Σαμαρά είπε χθες ότι «όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας, την ώρα που ο ΥΠΕΞ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση». Τοποθέτησε δηλαδή τον πρώην πρωθυπουργό στο ίδιο κάδρο με τη γραμμή και τις αντιδράσεις των Τούρκων.

Τα ίδια θα ισχυριστεί και σήμερα ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής αν προκληθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους και θα προσθέσει ότι «είναι κρίμα εθνικές επιτυχίες και από ενεργειακή σκοπιά αλλά και από ευρύτερη γεωστρατηγική να τις βαφτίζουμε ως "επικίνδυνες" και μάλιστα επί τη βάσει μιας κριτικής που δεν έχει κανένα βάρος, κανένα βάθος, καμία ουσία».

