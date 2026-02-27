«Απαγορεύεται να αναφερθείτε ξανά στο 57, είστε πολιτικός» - Βουτσινά κατά Καρυστιανού

Λίγες ώρες μόνο πριν από τις φετινές κινητοποιήσεις για την επέτειο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών η αντιπαράθεση μεταξύ των συγγενών συνεχίζεται, κυρίως λόγω της απόφασης της Μαρίας Καρυστιανού να πολιτευτεί.

Η ανάρτηση με το βίντεο στην οποία προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κατερίνας Βουτσινά, αδελφής του Γιάννη Βουτσινά, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Με δημόσια ανάρτησή της, ζήτησε να μη γίνεται αναφορά στον αριθμό των 57 θυμάτων σε πολιτικό, όπως υποστηρίζει, πλαίσιο, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί το όνομα του αδελφού της να εντάσσεται σε σχετική ρητορική

«Από τούδε και στο εξής @mkaristianou απαγορεύεται να ξανααναφερθείτε στο νούμερο 57. Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι ή οποιαδήποτε αναφορά σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλόγου σας, καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστώ, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Βουτσινά στην ανάρτησή της.

Τέλος σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ ο Αντώνης Ψαρόπουλος σχολίασε για το βίντεο:

«Είναι προσωπική της επιλογή. Εγώ δεν θα κατέβω σε πολιτική δράση. Η κυρία Καρυστιανού έχει επιλέξει έναν πολιτικό δρόμο, θα κριθεί»

