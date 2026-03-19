Βουλή: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε η κύρωση της ΠΝΠ με τα μέτρα κατά της αθέμιτης κερδοσκοπίας

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ψηφίσθηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας» (Α΄ 37)» από την Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο επί της Αρχής καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση.

Το άρθρο 1, το Ακροτελεύτιο άρθρο και επί του Συνόλου του νομοσχεδίου ψηφίσθηκε με την θετική ψήφο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας.

Τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τελική λίστα με τα τρόφιμα και τα βασικά είδη που υπόκεινται σε πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αισχροκέρδειας. Η λίστα συμπεριλαμβάνει 63 προϊόντα, αντί για 61 της αρχικής εκδοχής.

Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο θα πρέπει να διατηρούν το περιθώριο κέρδους εντός συγκεκριμένων ορίων. Ειδικά για τα προϊόντα πρώτης ανάγκης, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο λεπτών ανά προϊόν, με στόχο την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές αυξήσεις τιμών.

Οι παραβάτες των κανόνων ενδέχεται να επιβαρυνθούν με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον όγκο της αθέμιτης κερδοφορίας. Η κυβέρνηση σχεδιάζει την εφαρμογή ελέγχων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τις ποινές για όσους παραβιάζουν το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.

Η επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά αποσκοπεί στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των νοικοκυριών που επηρεάζονται από την αύξηση του κόστους ζωής. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες και να προωθήσει μια βιώσιμη ανάπτυξη στην αγορά τροφίμων.

Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων άρχισε η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας"(Α΄ 37)» στην Ολομέλεια.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μάνος Κόνσολας ανέφερε κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου πως «η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με αίσθημα ευθύνης, στηρίζει το νομοσχέδιο. Στόχος μας να αμβλύνουμε τις συνέπειες στην καθημερινότητα του πολίτη, να στηρίξουμε τους Έλληνες πολίτες και τα νοικοκυριά». Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, είπε περιέχει ρυθμίσεις για την άμεση αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στα υγρά καύσιμα και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση των πολιτών, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Χαρακτήρισε την κριτική της αντιπολίτευσης «κατώτερη των περιστάσεων».

Ο βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση, είναι από τις πρώτες κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη που ενεργοποιούν μια πρώτη δέσμη μέτρων» και πρόσθεσε πως «αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπολίτευση για να έχει λόγο ύπαρξης πρέπει να αρθρώνει έναν διαφοροποιημένο λόγο, αλλά σε αυτή τη συγκυρία το ζήτημα είναι ο διαφοροποιημένος αυτός λόγος να εδράζεται στην πραγματικότητα και να αποτυπώνει ρεαλιστικά δεδομένα» Ο κ. Κόνσολας ανέφερε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής όπου τίθεται το ζήτημα μιας ενιαίας και συνολικής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στις ανατιμήσεις στο ενεργειακό πεδίο και πρόσθεσε πως «σαφέστατα τώρα είναι η ώρα να στείλει η Ευρώπη ένα καθαρό μήνυμα στήριξης στους Ευρωπαίους πολίτες και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».

Ο εισηγητής της ΝΔ, επισήμανε πως «η θέσπιση πλαφόν στο ανώτατο όριο κέρδους είναι μόνο η αρχή. Είναι δεδομένη η ισχυρή βούληση και της κυβέρνησης, αλλά και του πρωθυπουργού να εξαντλήσουν και να αξιοποιήσουν όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια για να στηρίξουν τους πολίτες και την κοινωνία, εφόσον παραταθεί ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του» και «είναι ξεκάθαρη και ισχυρή η βούληση της κυβέρνησης να πάρει, αν χρειαστεί, και νέα μέτρα για να μειωθούν οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν στην καθημερινότητα των πολιτών». Υπενθύμισε πως «η κυβέρνηση διαχειρίστηκε με επάρκεια κρίσεις με άμεσες πρόνοιες, σχεδιασμό, ενεργοποίηση μέτρων».

Ο βουλευτής της ΝΔ, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για την ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 κατοικιών και 10.000 μικρών επιχειρήσεων, την εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες, την ανέγερση 2.350 κατοικιών που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και την αύξηση έως και 100 ευρώ το χρόνο του επιδόματος θέρμανσης. Αναφορικά με τα καύσιμα στις νησιωτικές περιοχές, ο κ. Κόνσολας πρότεινε ότι εάν υπάρξουν νέες ανατιμήσεις «θα μπορούσε να εξεταστεί στο μέλλον η ενεργοποίηση fuel pass για τους κατοίκους και τους ελεύθερους επαγγελματίες των νησιών, σε περίπτωση που συνεχιστεί η αναταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά λόγω του πολέμου, αφού εκεί το πρόβλημα είναι οξύτερο λόγω της γεωγραφικής ασυνέχειας και του μεταφορικού κόστους».

Από την πλευρά της μειοψηφίας, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Γεώργιος Νικητιάδης είπε ότι «εμείς θα στηρίζουμε κάθε θετική προσπάθεια. Τα μέτρα της ΠΝΠ καλά κάνατε και τα φέρατε αλλά είναι "κουτσά". Επιφυλασσόμεθα να δούμε τι θα κάνετε με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» και τόνισε ότι «θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και βραχυπρόθεσμα, αλλά να υπάρξει ένας σχεδιασμός και μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ αναφερόμενος στην ακρίβεια είπε πως τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν χθες «είναι καταπέλτης για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα για τους ανθρώπους και την κοινωνία» καθώς «ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο ανήλθε στο 3,1% όταν στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 1,9%». Σχετικά με τα μέτρα της ΠΝΠ, ο κ. Νικητιάδης είπε ότι ακολουθούν την ίδια συνταγή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, που εφαρμόστηκε επί τρία χρόνια χωρίς κανένα αποτέλεσμα».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ επικαλούμενος την έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ, τις δημοσκοπήσεις -που όλα δείχνουν τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών- εκτίμησε πως για αυτό είμαστε «πρωταθλητές» και στις κλοπές προϊόντων που καταγράφονται στα super market σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ. Ο κ. Νικητιάδης χαρακτήρισε τα μέτρα «ασπιρίνες» και ζήτησε «για όσο διαρκεί η κρίση να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως έχει προτείνει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, σας το λέμε εδώ και καιρό. Είναι τρομακτικό το ύψος των 700 ευρώ ΕΦΚ στα 1.000 λίτρα βενζίνης συν το ΦΠΑ». Είμαστε, πρόσθεσε «η πέμπτη χώρα με τον υψηλότερο ΕΦΚ της ΕΕ».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ είπε ότι «σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής ελπίζουμε να μπει το θέμα της μείωσης του ΕΦΚ, ώστε να αποκτήσετε επιτέλους μια δικαιολογία για να μειώσετε τον ΕΦΚ» εάν και παρατήρησε πως «η Κύπρος, η Αυστρία, η Ιταλία δεν περίμεναν τις Βρυξέλλες και μείωσαν τον ΕΦΚ». Ο κ. Νικητιάδης αναφερόμενος στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα είπε ότι οι πρατηριούχοι σε ανακοίνωσή τους «σας χαρακτηρίζουν "ανήθικη κυβέρνηση" γιατί ρίχνετε σε αυτούς το βάρος συγκράτησης των τιμών και όχι στο κράτος που είναι o φορομπήχτης».

Διαφώνησε με την πρόβλεψη της ΠΝΠ να καθοριστεί ανάλογα των εξελίξεων το πλαφόν στα νησιά με Υπουργική Απόφαση. Για τα 61 προϊόντα που τίθεται πλαφόν είπε ότι αυτό το μέτρο δεν απέδωσε καθόλου, γιατί δεν αφορά την τιμή του προϊόντος αλλά τίθεται για να ελέγξει την αισχροκέρδεια. Εξέφρασε αμφιβολίες εάν η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχων μπορεί να κάνει ελέγχους και ζήτησε να δημοσιοποιούνται οι ονομασίες των προϊόντων που διαπιστώθηκε ότι έγινε αισχροκέρδεια.