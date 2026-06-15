4ο Anafi International Film Festival: Το αναλυτικό πρόγραμμα

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4ο Anafi International Film Festival: Το αναλυτικό πρόγραμμα
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Anafi International
Film Festival

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Short Films | VR Cinema | Workshops

Parallel screenings | Music | Exhibition


19 - 25 Ιουνίου

Ανάφη, Κυκλάδες

anafifilmfestival.com

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης επιστρέφει για την τέταρτη διοργάνωσή του, από τις 19 έως τις 25 Ιουνίου 2026, στο νησί της Ανάφης, με ένα πρόγραμμα προβολών, VR έργων, performances, συζητήσεων και εργαστηρίων που εξερευνούν τη σχέση του κινηματογράφου με το σώμα, την τεχνολογία, τη μνήμη και τη συλλογική εμπειρία.

- How Soon Is Now?

Με κεντρικό άξονα το “How Soon Is Now?”, η φετινή διοργάνωση στρέφεται γύρω από την αίσθηση ότι ζούμε σε μια εποχή συνεχούς επιτάχυνσης. Οι εικόνες παράγονται και εξαφανίζονται ασταμάτητα, οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς, ενώ η τεχνολογία επηρεάζει όλο και περισσότερο τον τρόπο που επικοινωνούμε, θυμόμαστε, επιθυμούμε και υπάρχουμε μαζί.

Μέσα από ταινίες και καλλιτεχνικές πρακτικές από όλο τον κόσμο, το φεστιβάλ φέρνει κοντά έργα που συνομιλούν με ζητήματα πολιτικής, οικολογίας, ταυτότητας, ψηφιακής ζωής, queer εμπειρίας και αντίστασης. Το φετινό πρόγραμμα κινείται ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ, το essay film, τον πειραματικό κινηματογράφο και τις νέες μορφές εικόνας, δημιουργώντας έναν διάλογο γύρω από το πώς καταγράφεται και βιώνεται το παρόν σήμερα.

- Βασικό Πρόγραμμα

“Cartographies of Absence” | 19 Ιουνίου
Επιμέλεια Στέλιος Χριστοφόρου
Τόποι, σπίτια και σώματα μετατρέπονται σε φαντασματικές γεωγραφίες μνήμης, απουσίας και μετατόπισης, όπου το παρελθόν επιμένει μέσα στα τοπία και τα ίχνη της ιστορίας.

Ταινίες:
— Pirateland (Stavros Petropoulos)
— The Recce (Daniel Mann)
— Our Homes Do Not Exist (Anna Lamour)
— Last Seen, Long Time Ago (Santiago Martín)

“Only Dreams Can Dictate My Reality” | 20 Ιουνίου
Επιμέλεια Σταύρος Μαρκουλάκης
Ταινίες που κινούνται ανάμεσα στη μνήμη, τη φαντασίωση, το αρχείο και τις τεχνολογικές μεταμορφώσεις της εικόνας.

Ταινίες:
— Like Moths to Light (Gala Hernandez)
— Stallion and a Crystal Ball (Christian Avilés)
— Kontrewers (Zuza Banasińska)
— 400 Cassettes (Thelyia Petraki)
— Vox Humana (Don Josephus Raphael Eblahan)

“Soft Geographies: Between Soil and Sky, Before the City” | 21 Ιουνίου
Επιμέλεια Έλεν Στεργιοπούλου
Ένα πρόγραμμα γύρω από τη σχέση ανθρώπου, οικολογίας, μνήμης και τοπίου, όπου η φύση μετατρέπεται σε ζωντανό αρχείο ιστοριών, τραυμάτων και επιβίωσης.

Ταινίες:
— Don’t Try This in the Woods
— My Green Garden (Emma Doxiadi)
— Pacifico (Daniel Duque)
— Cacciatori d’Uranio (Davide Palella)
— We are Animals (Lorenzo Pallotta)
— The Bears’ River (Anaïs Mauzat)

“Interdisciplinary Measures” | 22 Ιουνίου
- Επιμέλεια Τάσος Μάλλιος
Μια πολιτική και κινηματογραφική εξερεύνηση της σύγχρονης μετακαπιταλιστικής πραγματικότητας, των μηχανισμών επιτήρησης, της κρατικής βίας και των εύθραυστων δημοκρατικών δομών.

Ταινίες:
— The Outsider (Eftychia Iosifidou)
— The Uniformed (Timon Ott)
— Sixty-seven Milliseconds (Fleuryfontaine)
— 3cm of Complexity (Anna Vasof)
— The Apple Doesn’t Fall… (Dean Wei)
— Progress Mining. (Gabriel Böhmer)
— BAN︎ITS. (Omar Chowdhury)

“Di*k Pics and Goodbyes” | 23 Ιουνίου
Επιμέλεια Sarnt Utamachote
Μια ενότητα αφιερωμένη στη σύγχρονη ψηφιακή οικειότητα, το queer βλέμμα, τις εφαρμογές γνωριμιών, την επιθυμία, τη μοναξιά και τις αντιφάσεις της online συναισθηματικής ζωής.

Ταινίες:
— Atlantic (Alexander Stamatiadis)
— The Insufferable Weight Of Being A Fourteen-Year-Old Murderer (Yannis Mohand Briki)
— Cybersex19 (Chico Ludermir)
— The Key To Dreams (Gerard X)
— How Many Lovers Can Fit Inside A House (Maya Sfakianaki)
— Time To Go (Renzo Cozza)

“Film to Exist, Exist to Resist” | 24 Ιουνίου
Επιμέλεια Σταύρος Μαρκουλάκης

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