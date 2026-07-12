Πανικός στα social media με... viral παντελόνι από γνωστό πολυκατάστημα : «Θα μας σκοτώσει»

Snapshot Ένα oversized παντελόνι από τα Zara έχει προκαλέσει πολλαπλές πτώσεις και τραυματισμούς σε γυναίκες στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το παντελόνι διαθέτει εξαιρετικά φαρδιά και μακριά μπατζάκια που συχνά παγιδεύονται κάτω από τα παπούτσια, δυσκολεύοντας το περπάτημα.

Περισσότερα από 2000 βίντεο στο TikTok παρουσιάζουν πτώσεις και τραυματισμούς που αποδίδονται στο συγκεκριμένο παντελόνι.

Η εταιρεία Zara δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τις αναφορές για την επικινδυνότητα του προϊόντος.

Το φαινόμενο προκαλεί διχογνωμία στα social media, με κάποιους να προτείνουν ράφτη για προσαρμογή και άλλους να προειδοποιούν για αποφυγή αγοράς. Snapshot powered by AI

Ένα viral παντελόνι από τα Zara κατηγορείται για μια σειρά από πτώσεις, με γυναίκες σε όλο τον κόσμο να ισχυρίζονται ότι... τις έχει ρίξει στο έδαφος. To συγκεκριμένο ρούχο από τη νέα συλλογή τoυ ισπανικού οίκου μόδας έχει καταφέρει να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης τις τελευταίες ημέρες, όχι όμως για τους συνήθεις λόγους μόδας. Δεκάδες γυναίκες έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναρτήσεις και βίντεο, ισχυριζόμενες ότι ένα εξαιρετικά φαρδύ παντελόνι της γνωστής αλυσίδας ρούχων στάθηκε η αφορμή για να υποστούν μικροτραυματισμούς και κατάγματα και να καταλήξουν ακόμη και στο νοσοκομείο.

Το επίμαχο fashion item, το οποίο ακολουθεί την κυρίαρχη τάση των oversized ρούχων, φαίνεται πως κρύβει μια απρόσμενη...παγίδα: το ύφασμα στα μπατζάκια είναι τόσο μακρύ και φαρδύ, που είναι σχεδόν αδύνατο να περπατήσει κανείς χωρίς να μπερδευτεί και να σκοντάψει. Πολλές γυναίκες περιγράφουν με δόση χιούμορ αλλά και εμφανή εκνευρισμό πώς κατέληξαν να σκοντάψουν, να χάσουν την ισορροπία τους ή ακόμα και να πέσουν στο έδαφος, επειδή το παντελόνι παγιδεύτηκε κάτω από τα παπούτσια τους.

Το σατέν παντελόνι με λάστιχο στη μέση, που διατίθεται αυτή τη στιγμή στην τιμή των 39,95 δολαρίων είναι φτιαγμένο από 100% πολυεστέρα με εξαιρετικά φαρδιά μπατζάκια, είναι διαθέσιμο μόνο σε καταστήματα της ΕΕ προς το παρόν και για κάποιες κυρίες που το δοκίμασαν, είναι επικίνδυνο.

https://www.instagram.com/reel/DarHlKTgv4p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η τάση αυτή έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με το κοινό να εμφανίζεται διχασμένο. Από τη μία πλευρά, αρκετές πελάτισσες προειδοποιούν τον κόσμο να αποφύγει τη συγκεκριμένη αγορά για λόγους ασφαλείας, ενώ από την άλλη, πολλοί χρήστες σχολιάζουν ότι το πρόβλημα λύνεται απλώς με έναν σωστό ράφτη και μία μετατροπή. Το αμερικανικό δίκτυο CNN επιχείρησε να έρθει σε επικοινωνία με τους υπευθύνους σχεδισμού του οίκου Zara , ωστόσο η εταιρεία επέλεξε μέχρι στιγμής να τηρήσει σιγή ιχθύος, αφήνοντας το διαδίκτυο να...φλέγεται.

Zara shopper warns over leather trousers after mortifying moment in restaurant https://t.co/YLvmOzmAIQ pic.twitter.com/wXtv2z2eQI — The Mirror (@DailyMirror) October 19, 2020

Περισσότερα από 2000 βίντεο έχουν αναρτηθεί στο TikTok σχετικά με τα «θανατηφόρα παντελόνια», όπως έχουν ονομαστεί, με τις καταναλώτριες να μοιράζονται φωτογραφίες με τα σπασμένα γόνατα και τους αγκώνες τους, ακόμη και πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης να πέφτουν ενώ τα φορούν. Μια χρήστης του TikTok, η Tζορτζίνα μοιράστηκε ένα βίντεο όπου σκουπίζει αίμα από το παντελόνι της αφού έπεσε με το πρόσωπο.

«Ω, το αγόρασα και παραλίγο να πεθάνω δύο φορές. Η ζωή μου πέρασε σαν αστραπή μπροστά στα μάτια μου», έγραψε κάποια. Μια άλλη δημιουργός, η Χόλι Γκίλμερ, έδειξε μια φωτογραφία του σπασμένου γονάτου της, ακολουθούμενη από μία φωτογραφία της σε αναπηρικό καροτσάκι και πατερίτσες, αποκαλύπτοντας ότι υπέστη κάταγμα στο γόνατό της κατά την πτώση. «Τι συμβαίνει με αυτά τα παντελόνια;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η TikToker Jessica Pearce μοιράστηκε ένα βίντεο όπου πέφτει σε ένα βραχώδες δρομάκι. «Αυτά τα παντελόνια Zara είναι επικίνδυνα», δήλωσε, προσθέτοντας, «Από την οπτική γωνία: Αυτά τα παντελόνια Zara θα σε σκοτώσουν». Μια άλλη αστειεύτηκε ότι «παραλίγο να σπάσει τον λαιμό της 46 φορές» ενώ τα φορούσε.

Η εμπειρία δεν είναι μοναδική για τους αγοραστές των Zara, αλλά για όλους όσοι επιλέγουν φαρδιά παντελόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα μοντέρνο στυλ παντελονιού... προκαλεί χάος.

Πέρυσι, η τραγουδίστρια Σούκι Γουότερχαους ισχυρίστηκε ότι ένα «τόσο στενό παντελόνι» την έστειλε στο νοσοκομείο με κήλη, ενώ το 2015, μια γυναίκα από την Αδελαΐδα κατέρρευσε σε ένα πάρκο όταν το στενό τζιν της έκοψε την παροχή αίματος στις γάμπες της. Σύμφωνα με το ABC, σύρθηκε έξω από το πάρκο για να ζητήσει βοήθεια επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει.