ΗΠΑ: Προτρέπουν τους υπηκόους τους να «φύγουν» από τη Μέση Ανατολή

Οι αμερικανικές πρεσβείες στα περισσότερα κράτη της Μέσης Ανατολής προειδοποίησαν χθες Σάββατο τους υπηκόους των ΗΠΑ εναντίον πιθανής «κλιμάκωσης» του πολέμου στην περιοχή και τους παρότρυναν να κάνουν προετοιμασίες να φύγουν από την περιοχή, μετά την απειλή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει «δυνατά» πλήγματα στο Ιράν.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης ξανάρχισαν αυτή την εβδομάδα τις ανταλλαγές νυχτερινών πληγμάτων, έπειτα από μερικές ημέρες ανήσυχης ηρεμίας. Ωστόσο δεν ανακοινώθηκε καμιά επίθεση τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει να διατάξει νέους βομβαρδισμούς, πιθανόν μέσα στο σαββατοκύριακο, εναντίον ιρανικών ενεργειακών υποδομών· ωστόσο, σύμφωνα με το CBS News, το οποίο επικαλέστηκε πηγές του τις οποίες δεν κατονόμασε, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν έχει δώσει ακόμη διαταγή να αρχίσουν.

Ο κ. Τραμπ απείλησε ξανά την Παρασκευή να διατάξει να χτυπηθεί «πολύ δυνατά» η Ισλαμική Δημοκρατία που, από την επανέναρξη των εχθροπραξιών, στις αρχές Ιουλίου, βάζει εκ νέου στο στόχαστρο μοναρχίες της περιοχής, συμμάχους των ΗΠΑ, κι αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

«Οι Αμερικανοί στην περιοχή πρέπει να εξετάσουν το να φύγουν, ή να προετοιμαστούν να φύγουν σε περίπτωση κλιμάκωσης», αναφέρει προειδοποιητική οδηγία, εκδοχές της οποίας αναρτήθηκαν χθες στους ιστότοπους των πρεσβειών των ΗΠΑ στη Μανάμα· στο Κάιρο· στο Αμάν· στο Αμπού Ντάμπι· στην Ιερουσαλήμ· στη Μούσκατ· στο Κουβέιτ· στη Βαγδάτη· στο Ριάντ· στη Ντόχα· και στη Βηρυτό.

Τα μηνύματα αυτά καλούν τους αμερικανούς υπηκόους να επαληθεύσουν τις πληροφορίες για τις πτήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών ασφαλείας.

«Οι Αμερικανοί στη Μέση Ανατολή επί του παρόντος πρέπει να επιδεικνύουν σύνεση και αυξημένη επαγρύπνηση και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες ακυρώσεις πτήσεων, περιοδικά κλεισίματα εναέριων χώρων και πιθανές διαταραχές στα ταξίδια», αναφέρει η οδηγία.

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