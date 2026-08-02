Γάζα: Επτά νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και νοσοκομεία, την επομένη της ανακοίνωσης πως κλείστηκε συμφωνία για τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και την προοδευτική απόσυρσή τους από τον μικρό παλαιστινιακό θύλακο.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας όπως δημοσιεύτηκε από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τη σύναψη της συμφωνίας, το Ισραήλ, όσο και η Χαμάς, όφειλαν να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους.

Το κείμενο προβλέπει την «προοδευτική απόσυρση» του ισραηλινού στρατού «από τους τομείς που ελέγχει ακόμη» στη Λωρίδα της Γάζας και τη «διάλυση των ένοπλων οργανώσεων», συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Ενώ το παλαιστινιακό κίνημα επιβεβαίωσε τη σύναψη συμφωνίας, το Ισραήλ δεν έχει αντιδράσει επίσημα ως τώρα.

Διάφορα βίαια επεισόδια, ιδίως αεροπορικά πλήγματα και πυρά, αναφέρθηκαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο και πηγή του στις τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφερε ότι «ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την επίθεσή του, τις παραβιάσεις του και τις παραβάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ανέφερε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορα πλήγματα στην πόλη της Γάζας (βόρεια)· στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά)· και στη Χαν Γιούνις (νότια).

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, βομβαρδισμός τραυμάτισε ανθρώπους στη Ντέιρ αλ Μπάλα, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Ακσά. Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν τον βομβαρδισμό στο AFP. Μερικές ώρες αργότερα, άλλη επίθεση στοχοποίησε αποθήκη ιατρικού υλικού του νοσοκομείου Αλ Ακσά, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι έπληξε κτίριο που αποτελούσε «κρησφύγετο τρομοκρατών της Χαμάς, που αποθήκευαν εκεί τα όπλα τους» και διαβεβαίωσε πως έλαβε μέτρα για να μην πάθουν κακό άμαχοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, καταστράφηκαν δύο από τις τέσσερις αποθήκες φαρμάκων του νοσοκομείου κι υπέστησαν σοβαρές οι υπόλοιπες δύο καθώς και κοντινή κινητή κλινική. Επιτόπου, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μεγάλο κρατήρα και προσωπικό να ψάχνει στα συντρίμμια ανάμεσα σε σκορπισμένα φάρμακα. Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε ότι τον περασμένο μήνα σκοτώθηκαν 152 άνθρωποι. Αυτός ήταν ο πιο βαρύς μηνιαίος απολογισμός αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, κατά τα στοιχεία του.

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