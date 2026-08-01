Χαρδαλιάς για φωτιές: «Στη μάχη, όταν επιχειρούμε, δεν μιλάμε»

Snapshot Ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι προτιμά να βρίσκεται στο πεδίο των πυρκαγιών παρά στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Η Περιφέρεια Αττικής είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα με πολλά οχήματα και εξοπλισμό για την υποστήριξη των δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης.

Ο Χαρδαλιάς τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι η προστασία των ανθρώπινων ζωών και όχι η επικοινωνιακή προβολή.

Οι προσπάθειες της Περιφέρειας επικεντρώνονται σε απεγκλωβισμούς και διασώσεις, σύμφωνα με τις εντολές του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων.

Υπογραμμίζεται η δέσμευση να συνεχιστεί η μάχη μέχρι την πλήρη κατάσβεση των πυρκαγιών και την αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών. Snapshot powered by AI

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, απάντησε μέσω ανάρτησής του στις επικρίσεις που δέχθηκε για την απουσία του από τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών, τονίζοντας ότι η θέση του είναι «στο πεδίο και όχι στα ΜΜΕ».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, διαθέτοντας δεκάδες οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη των δυνάμεων πυρόσβεσης και των επιχειρήσεων διάσωσης.

«Επειδή κάποιοι την ώρα της δικής μας μάχης, επιλέγουν, κρυμμένοι πίσω από τα πληκτρολόγια τους, να διακινούν αθλιότητες, ας τελειώνουμε με τα παραμύθια..

Όταν επιχειρούμε, όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η δική μου προτεραιότητα και ευθύνη (με απόλυτο πάντα σεβασμό στην προσπάθεια των δημοσιογράφων μας για ενημέρωση), δεν είναι να βρίσκομαι στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα ή στα social media. Είναι να είμαι εκεί, έξω, όπου χρειάζεται.

Τις τελευταίες 36 ώρες, μαζί με τους Αντιπεριφερειάρχες μας, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και εκατοντάδες εργαζομένους μας, βρισκόμαστε άγρυπνοι στο πεδίο, στα Κέντρα Επιχειρήσεων, στο πλευρό της Πυροσβεστικής, των εθελοντών μας, των δυνάμεων των Δήμων μας. Χωρίς κάμερες. Χωρίς φωτογραφίες. Χωρίς επικοινωνιακές παραστάσεις.

Στο Ποικίλο Όρος χθες. Στο Πόρτο Γερμενό και τώρα στο μέτωπο της Ψάθας. Συνδράμουμε αδιάκοπα, αποκλειστικά σύμφωνα με τα αιτήματα του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, με 53 υδροφόρες, 11 μηχανήματα έργου και δεκάδες οχήματα και μέσα, συμβάλλοντας σε απεγκλωβισμούς, διασώσεις και σε κάθε επιχείρηση που μας ζητήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο έχει τον γενικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Γιατί κάθε λεπτό μετράει όταν συμπολίτες μας βρίσκονται σε κίνδυνο.

Σε όσους, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία τους, προσπαθούν να μιλήσουν για "εξαφανισμένους", έχω μόνο μία απάντηση: θα ήθελαν να λείπουμε από το πεδίο. Δεν λείψαμε ποτέ ούτε λεπτό.

Σε όλη μου τη διαδρομή, στα δύσκολα, ποτέ δεν κρύφτηκα. Παρών ήμουν. Παρών είμαι. Παρών θα είμαι. Στο πεδίο, όχι στα ΜΜΕ.

Γιατί αυτό δεν είναι θέμα εικόνας. Δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι θέμα ευθύνης. Είναι θέμα καθήκοντος.

Και συνεχίζουμε. Μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία. Και την επόμενη ημέρα, μέχρι κάθε συμπολίτης μας που έχασε το βιός του να σταθεί ξανά με αξιοπρέπεια στα πόδια του. Μέχρι η πληγή να επουλωθεί. Μέχρι κάθε δέντρο που χάθηκε να ξαναφυτευτεί».