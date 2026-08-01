Χαρδαλιάς για φωτιές: «Στη μάχη, όταν επιχειρούμε, δεν μιλάμε»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι προτιμά να βρίσκεται στο πεδίο των πυρκαγιών παρά στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Χαρδαλιάς για φωτιές: «Στη μάχη, όταν επιχειρούμε, δεν μιλάμε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι προτιμά να βρίσκεται στο πεδίο των πυρκαγιών παρά στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.
  • Η Περιφέρεια Αττικής είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα με πολλά οχήματα και εξοπλισμό για την υποστήριξη των δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης.
  • Ο Χαρδαλιάς τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι η προστασία των ανθρώπινων ζωών και όχι η επικοινωνιακή προβολή.
  • Οι προσπάθειες της Περιφέρειας επικεντρώνονται σε απεγκλωβισμούς και διασώσεις, σύμφωνα με τις εντολές του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων.
  • Υπογραμμίζεται η δέσμευση να συνεχιστεί η μάχη μέχρι την πλήρη κατάσβεση των πυρκαγιών και την αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών.
Snapshot powered by AI

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, απάντησε μέσω ανάρτησής του στις επικρίσεις που δέχθηκε για την απουσία του από τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών, τονίζοντας ότι η θέση του είναι «στο πεδίο και όχι στα ΜΜΕ».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, διαθέτοντας δεκάδες οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη των δυνάμεων πυρόσβεσης και των επιχειρήσεων διάσωσης.

«Επειδή κάποιοι την ώρα της δικής μας μάχης, επιλέγουν, κρυμμένοι πίσω από τα πληκτρολόγια τους, να διακινούν αθλιότητες, ας τελειώνουμε με τα παραμύθια..

Όταν επιχειρούμε, όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η δική μου προτεραιότητα και ευθύνη (με απόλυτο πάντα σεβασμό στην προσπάθεια των δημοσιογράφων μας για ενημέρωση), δεν είναι να βρίσκομαι στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα ή στα social media. Είναι να είμαι εκεί, έξω, όπου χρειάζεται.

75996494222661217642099013450040730528896046n.jpg

Τις τελευταίες 36 ώρες, μαζί με τους Αντιπεριφερειάρχες μας, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και εκατοντάδες εργαζομένους μας, βρισκόμαστε άγρυπνοι στο πεδίο, στα Κέντρα Επιχειρήσεων, στο πλευρό της Πυροσβεστικής, των εθελοντών μας, των δυνάμεων των Δήμων μας. Χωρίς κάμερες. Χωρίς φωτογραφίες. Χωρίς επικοινωνιακές παραστάσεις.

Στο Ποικίλο Όρος χθες. Στο Πόρτο Γερμενό και τώρα στο μέτωπο της Ψάθας. Συνδράμουμε αδιάκοπα, αποκλειστικά σύμφωνα με τα αιτήματα του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, με 53 υδροφόρες, 11 μηχανήματα έργου και δεκάδες οχήματα και μέσα, συμβάλλοντας σε απεγκλωβισμούς, διασώσεις και σε κάθε επιχείρηση που μας ζητήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο έχει τον γενικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Γιατί κάθε λεπτό μετράει όταν συμπολίτες μας βρίσκονται σε κίνδυνο.

Σε όσους, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία τους, προσπαθούν να μιλήσουν για "εξαφανισμένους", έχω μόνο μία απάντηση: θα ήθελαν να λείπουμε από το πεδίο. Δεν λείψαμε ποτέ ούτε λεπτό.

Σε όλη μου τη διαδρομή, στα δύσκολα, ποτέ δεν κρύφτηκα. Παρών ήμουν. Παρών είμαι. Παρών θα είμαι. Στο πεδίο, όχι στα ΜΜΕ.

Γιατί αυτό δεν είναι θέμα εικόνας. Δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι θέμα ευθύνης. Είναι θέμα καθήκοντος.

Και συνεχίζουμε. Μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία. Και την επόμενη ημέρα, μέχρι κάθε συμπολίτης μας που έχασε το βιός του να σταθεί ξανά με αξιοπρέπεια στα πόδια του. Μέχρι η πληγή να επουλωθεί. Μέχρι κάθε δέντρο που χάθηκε να ξαναφυτευτεί».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:56ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες που προβληματίζουν στο Ρέθυμνο: Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα ιστορικά μνημεία της πόλης

23:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του 72χρονου - Βρέθηκε στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου

23:46LIFESTYLE

Η λαμπερή εμφάνιση της Μαρίνας Σταυράκη με τον σύντροφό της, Bulent Ozkan στη Μύκονο - Βίντεο

23:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Επεισοδιακή καταδίωξη με 3 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Εμβόλισαν περιπολικό και αντιστάθηκαν στη σύλληψη

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Απεγκλωβισμός ηλικιωμένου ζευγαριού από το σπίτι τους -Καιγόταν η αυλή τους

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα για μαστροπεία, απόπειρα βιασμού και οπλοκατοχή

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Συνολικά 11 συλλήψεις για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλεία, Σέρρες, Αττική, Μυτιλήνη

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 2 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ χαμηλής στάθμης στον Δούναβη: Πλήγμα για τουρισμό και βιομηχανία από τον καύσωνα στην Κεντρική Ευρώπη

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστή η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός λόγω εργασιών του Flyover

22:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για φωτιές: «Στη μάχη, όταν επιχειρούμε, δεν μιλάμε - Κάποιοι κρυμμένοι πίσω από πληκτρολόγια διακινούν αθλιότητες»

22:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έγινε... Ρωμαίος με κάθε επισημότητα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης

22:50LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η απρόσμενη συνάντηση με Ελληνίδα θαυμάστρια στο Αμάλφι - Η αντίδραση της τραγουδίστριας

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Περιπέτεια εν πλω για τρεις Γάλλους – Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στον δίαυλο

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Χτυπήθηκε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο LNG «GasLog Shanghai»

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σε ύφεση η φωτιά στην Ίμπρο – Η άμεση κινητοποίηση απέτρεψε την επέκτασή της

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε ΙΧ - Έφερε τραύματα σε κεφάλι και κοιλιά

22:10TRAVEL

Οι New York Times «υμνούν» τη Σίφνο: Ένα νησί απαράμιλλης γοητείας που αγαπάς να επιστρέφεις ξανά και ξανά

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Έκρηξη με νεκρούς σε εστιατόριο στη Μόσχα - Στο μαγαζί βρισκόταν ο αρχιστράτηγος των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων

22:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος εφιάλτης σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία και Αιγιάλεια - Νέο μέτωπο στη Φωκίδα - Αρτοποιός: Κάνουμε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:47LIFESTYLE

«Η απόλυτη ξεφτίλα»: Ξεσπά ο Φοίβος Παπαδάκης για το νέο δίδυμο του «Καλημέρα Ελλάδα»

23:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του 72χρονου - Βρέθηκε στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου

22:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος εφιάλτης σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία και Αιγιάλεια - Νέο μέτωπο στη Φωκίδα - Αρτοποιός: Κάνουμε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Νέα θερμή «εισβολή» την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου - Πώς θα κυλήσει ο καιρός στην Αττική

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα να φάτε παγωτό για να μην αυξηθεί απότομα το σάκχαρο

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Απεγκλωβισμός ηλικιωμένου ζευγαριού από το σπίτι τους -Καιγόταν η αυλή τους

23:46LIFESTYLE

Η λαμπερή εμφάνιση της Μαρίνας Σταυράκη με τον σύντροφό της, Bulent Ozkan στη Μύκονο - Βίντεο

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 2 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικά πλάνα drone από το θανατηφόρο τροχαίο με τη σύγκρουση φορτηγών στο Μαρτίνο - Βίντεο

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Πύθωνας 7 μέτρων κατασπάραξε άνδρα στην Ινδονησία – Τον βρήκαν μέσα στην κοιλιά του φιδιού

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Χαλκιάς: Στάχτη έγινε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό - Το συγκλονιστικό μήνυμα του γιου του - «Είναι αβάσταχτο όλο αυτό»

22:50LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η απρόσμενη συνάντηση με Ελληνίδα θαυμάστρια στο Αμάλφι - Η αντίδραση της τραγουδίστριας

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Βοιωτία: Γιατί καίγεται ο τόπος και δεν σηκώθηκε ούτε ένα εναέριο; Τι απαντά η Πυροσβεστική - Αναστέλλονται οι άδειες

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο θρυλικός ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα - Σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο Πακιστάν μαζί με ακόμη εννέα ορειβάτες

21:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρχισαν οι... ελληνικές κανονιές: Πρώτο γκολ του Τζόλη με την Άρσεναλ (vid)

22:10TRAVEL

Οι New York Times «υμνούν» τη Σίφνο: Ένα νησί απαράμιλλης γοητείας που αγαπάς να επιστρέφεις ξανά και ξανά

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε ΙΧ - Έφερε τραύματα σε κεφάλι και κοιλιά

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Άγραφα: Συγκλονιστικό βίντεο με ελικόπτερο να γεμίζει νερό από το ποτάμι

07:45LIFESTYLE

Ποδαρικό με ενημέρωση: Οι πρώτες εκπομπές που θα κάνουν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν

18:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πρώτος μαζικός επιτόπιος έλεγχος για αγροτικές επιδοτήσεις - 195 κτηνοτρόφοι ελέγχθηκαν στην Κρήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ